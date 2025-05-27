新聞評論／家園恐怖真相 核電退場骯髒火電上

台灣4月間即電力告急，賴政府仍毫不猶豫地在5月關掉核三廠。（本報資料照片）

賴政府剛在5月17日宣告台灣進入「非核家園」，大家還來不及慶祝，各地已紛傳退除役火力電廠被迫上陣代勞情事。除了台中火力發電廠機組火力全開，高雄的興達及大林電廠都從休眠中被喚醒，在無操作許可的狀況下，被用來彌補核三退場的電力缺口。這意味，台灣已進入「看天吃飯」的時代，只要是大晴天、大熱天，隨時可能跳電。

同樣是退役電廠，大家都知道核電和火電的差別。前者乾淨、無汙染、供電穩定，且價格低廉；後者骯髒、排碳、價格高，又傷害我們的健康。民進黨 膜拜「非核家園」多年，如今終於達成目標，但現實真相卻慘不忍睹：政治意識形態的勝利，換來的是民眾健康的損傷及台灣環境的危害，代價高昂。民進黨口口聲聲「愛鄉土」，但它打造的家園，竟是如此不堪的模樣。

以興達電廠為例，3、4號機組去年9月除役後，今年4、5月便在無操作許可下，十度被啟動發電，頻率超乎尋常。這顯示，台灣4月間即連續多日出現電力告急狀況，必須啟用緊急備用電力。即便如此，賴政府仍然毫不猶豫地在5月關掉核三廠，只顧自己攻上「非核家園」的虛無山頭插旗，不惜把缺電的恐懼留給人民。

大林電廠的情況更為可議。其5號機已是50年高齡的老邁機組，3年前除役後，台電年年都悄悄將它啟動，用來彌補用電的不足。其中，在去年夏季用電高峰，更連續被啟動發電。台電辯稱，大林電廠啟動時機為備轉容量率低於6％，興達電廠則為8％。對照它們的紀錄看，台灣夜間電力去年有十幾次「瀕危」，因此動用到大林的除役機組；今年也有十度告急，因而啟動了興達。問題是，賴政府始終宣稱「電力充裕」，這是欺人，也是自欺。

進一步看，大林、興達除役電廠被啟動發電，都只是被外界揭露的一隅；那些台電祕而不宣或玩弄手腳的電廠究竟還有多少，則更發人遐想，也惡化電力供需的不透明度。例如，像台積電 、中油、中鋼這類工業用電大戶，都會自備發電機以因應不時之需。每逢電力供應告急，台電便通知這些企業緊急啟動自己的發電設備，一年往往達十多次。而這些民間發電設備多為燃油，他們造成的碳排及空汙，則不在監測範圍。

事實上，這幾天要不是連續天雨，5月下旬的用電量必然因民眾開始使用冷氣而大增。俟端午連假過後，若氣溫高升，人們便要隨時提心吊膽。連輝達執行長黃仁勳 都勸台灣要投資核能，他是杞人憂天之輩嗎？台灣半導體和AI產業的未來，難道能建立在台電「挖東牆、補西牆」的管理上，靠老舊骯髒的退役火電機組來救援？

在聽多了愛鄉愛土的誓言後，人們終於迎接非核家園的到來。但這個美好的家園，卻是由多個恐怖的真相交織而成：一，是只顧自嗨、忘卻民之所欲的賴總統，他失去了聽力和理性；二，是無能的政府官員，經濟部長郭智輝假裝電力問題與經濟發展無關，環境部長彭啓明則忙著勸大家不要再說「用肺發電」，彷彿九成火電帶來的空汙不在他的關注範圍；三是忙著造假和拼湊的台電，它的專業能力被政治力一天一天地銷蝕殆盡。這些人，誰真正關心我們的家園？

在7月仲夏到臨前，每個人的電腦也許都該接上不斷電設備，以策安全。至於如何在揮汗如雨的夜晚入眠，則可能需要多一點鍛鍊和心理建設。當骯髒的火電取代了乾淨的核電，再談什麼呼吸的自由、美好的家園，都是自欺之語。