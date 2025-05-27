我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

公園烤肉傳出槍響…費城爆大規模槍擊 至少2死8傷

庫克的「川普攻略術」失效？蘋果成關稅戰靶心

台灣溫室氣體碳排微降 能源部門不減反增

記者李柏澔、林海／台北27日電
溫室氣體排放 能源部門最多
溫室氣體排放 能源部門最多

環境部昨公布2025年版國家溫室氣體排放清冊，台灣2023年總溫室氣體排放量為278.63百萬公噸二氧化碳當量，相較基準年減少4.48%。然而細看各部門的溫室氣體碳排，能源部門不減反增，與第二期溫室氣體減碳目標10%仍有段距離。

國家溫室氣體排放清冊統計顯示，2023年能源部門溫室氣體總排放量252.73百萬公噸，反而較基準年249.89百萬公噸還多1.1%，包含二氧化碳及甲烷等都有增加。

2023年雖然核一廠和核二廠機組都已停機，但是核三廠機組仍在運轉，即使有核三機組的支援，但能源部門的碳排仍無法較基準年下降，如今台灣邁入非核家園，在大幅依賴火力發電下，要達到第二期溫室氣體管制目標減碳10%將更有難度。

環境部氣候署淨零推動組長溫育勇稱，就歷年溫室氣體排放趨勢，台灣自2007年達高峰後整體呈下降趨勢，期間2021年因疫情趨緩、經濟復甦呈現單一年上升，2022年及2023年排放量則再度呈現穩定下降趨勢。

溫育勇坦言，能源部門的溫室氣體排放量與2005年相比確實仍有增加，一來與整體的經濟成長有關，二來能源部門的計算含括能源製造、運輸、住宅、農林漁牧等能源使用的碳排，因此能源產業的排放量還是有變高，相較基準年成長了1.1%左右。

溫育勇說，能源部門的碳排放量增加，但整體電力排放係數是有在減少的，這和燃煤轉天然氣的能源轉型有關。至於其他如工業製程及產品使用、農業、土地利用與林業、廢棄物等部門，溫室氣體排放量相較基準年都有顯著減少。

台電表示，台電的碳排放量在能源部門的占比不到4成，碳排增加主要是因為發電量也增加，與2005年相比，增加了638億度。

環境部長彭啓明則強調，能源是每個產業的必要消耗，還是要看總體溫室氣體的減量幅度，能源部門的增幅也在合理範圍內。他指出，2024年可以減少6%，2025年預計可以到9%，但碳排的減量還是和每年的景氣行情有很大關聯。環境部補充，政院日前核定2026至2030年的第3期溫室氣體階段管制目標，後續6大部門主政部會將依氣候法規定，於6個月內訂修部門減量行動方案，再由各地方政府於8個月內訂修減量執行方案。

能源部 疫情 天然氣

上一則

趙少康：朱立倫交棒不必等到9月 盧秀燕應提前6月上陣

下一則

新聞評論／家園恐怖真相 核電退場骯髒火電上

延伸閱讀

布蘭妮搭飛機抽菸被舉報 道歉反嗆：感到被空服員侵犯

布蘭妮搭飛機抽菸被舉報 道歉反嗆：感到被空服員侵犯
燃煤機組重啟、桃園彰化多起停電 藍委：戳破不缺電

燃煤機組重啟、桃園彰化多起停電 藍委：戳破不缺電
黑白集／火力全開空品拉警報 等於用命發電

黑白集／火力全開空品拉警報 等於用命發電
大林電廠除役機被爆啟動8次 高雄人被蒙鼓裡

大林電廠除役機被爆啟動8次 高雄人被蒙鼓裡

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
台灣新北張男與年僅12歲的女童發生性關係，一審被判刑3年6月；示意圖。（本報資料照片）

25歲台男網戀12歲女童 24小時內床戰3回 挨告判3年半

2025-05-23 21:10
一名美國籍男子在台發生車禍，造成下半身癱瘓，上網分享自身遭遇。（取材自「Dull Men's Club」臉書社團）

美籍男子在台車禍致癱瘓 為官司困3年終於能回家

2025-05-23 23:00
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40
前經濟部長孫運璿曾在台北市小欣欣豆漿店吃早餐時，做出影響台灣半導體產業的重大決定。（取材自新北市副秘書長張其強臉書）

在這做了決定…台灣半導體產業點子發源地的豆漿店在哪？

2025-05-24 09:13
投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透

路透：外資意識到台海危機 但似乎也只有兩種選擇

2025-05-22 09:52

超人氣

更多 >
新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場

新聞周刊：佛州若取消房產稅將顛覆房屋市場
應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算

應付高關稅？美企「1妙招」合法降低關稅 恐打擊川普盤算
華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為

華人無意間失禮？「美國人眼中不禮貌」6種日常行為
港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍喊「讓她回家」
近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議

近期非公民紐約客在機場頻遭盤查、檢查手機 律師這樣建議