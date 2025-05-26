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男性照顧者占比升近4成 專家：陽剛文化面臨轉型考驗

記者沈能元／台北即時報導
家總秘書長陳景寧說，近年來男性照顧者已有增加趨勢，如今占比上升至4成，但在不婚及少子化等衝擊下，許多家庭成員已無法獨立承擔起照顧責任。（本報資料照片）
家總秘書長陳景寧說，近年來男性照顧者已有增加趨勢，如今占比上升至4成，但在不婚及少子化等衝擊下，許多家庭成員已無法獨立承擔起照顧責任。（本報資料照片）

家庭照顧者性別、角色正在轉變，依中華民國家庭照顧者總會分析，約卅年前，男性照顧者比例僅為一成，但民國106年老人生活調查統計發現，男性照顧者占比已增至近40%，但女性照顧者仍占60%，且因照顧而離職女性為44%高於男性24.4%，凸顯女性照顧者人權須獲得重視。

家總25日舉辦新版「家庭照顧者權利宣言」座談會。婦女權益促進發展基金會綜合規劃組組長顏詩怡說，隨著女性自主意識提高，勞動參與率逐年上升，許多女性選擇工作與生育並重，雖然男性照顧者比例增加，但若為了照顧家中長輩女性照顧離職仍高，若要改善女性照顧者人權，應從照顧有酬化、照顧公共化及照顧專業化著手，同時也應提升男性照顧者的技巧與能力，降低其照顧壓力。

政治大學社會工作研究所教授王增勇說，照顧者的職場困境是男女皆須面對的議題，由於男性照顧者陽剛文化角色與照顧者角色的衝突，也成為照顧悲劇的潛在文化脈絡，此點值得關注。

家總秘書長陳景寧說，民國85年，她曾研究女性照顧者，當時男性照顧者比例僅1成，但近年來增加已有趨勢，如今占比上升至4成，主因是現在許多男性單身，以往媳婦扮演照顧者的角色已漸漸消失，照顧父母的責任又重新回到兒子身上，但在不婚、少子化衝擊下，許多家庭成員已無法獨立承擔起照顧責任。

家總曾調查發現，目前僅約3成民眾認為，年老後子女會照顧自己。陳景寧提醒，民眾應面對現實，針對照顧年邁的父母進行家庭協調與溝通。另，健保應擴大在宅急症、居家醫療等計畫，並銜接社區照顧、社區診所及藥局、讓長者在家就能獲得良好照顧，長者也應主動出門尋求協助。

東吳大學法學院講座教授鄧衍森表示，中央及地方主管機關應在平等與不歧視原則下，提供家庭照顧必要協助，包括尊重照顧者的選擇，促進照顧者的身心健康、協助工作彈性安排、家庭生活維繫，並改善照顧者的照顧能力與環境，維持與提供家庭照顧者適當生活品質津貼。

中華民國 健保 歧視

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