黑白集／火力全開空品拉警報 等於用命發電

興達電廠三、四號備用燃煤機組早在4月就曾兩度發電。(記者劉學聖／攝影)

台灣進入非核家園，台電火力全開，全台逾八成電力來自火力發電，夜間甚至超過95%，不僅中火10部機組開啟9部、興達電廠備役燃煤機組上線發電，連除役的高雄大林電廠五號燃氣機組也加入救援。

環境部長彭啓明掩耳盜鈴，呼籲社會少說「用肺發電」；但肺癌蟬聯10大癌症 死因之首，台灣人豈止用肺發電，根本是「用命發電」。

非核家園布滿燃煤燃氣機組，阿公級的大林電廠都重啟，宛如不定時炸彈。南部反空汙聯盟發言人洪秀菊說，台電重啟老舊的大林電廠時，居民毫無所悉，一旦出問題，連逃命的時間都沒有。

彭啓明稱台灣空品在亞洲僅次於日本，但桃園市副市長蘇俊賓質疑，台灣空品平均值包含花蓮、台東，根本沒意義。台中市長盧秀燕抨擊，核電終止後中火發電增加50%，不要傷害中台灣民眾的健康。夏季用電高峰還沒到，縣市長已經怒火中燒。

政府「拚命發電」，就是要人民「用命發電」，除掩蓋缺電真相，也為了爭取高科技廠商。但輝達執行長黃仁勳 說，能源問題是未來10年AI產業最大挑戰，台灣政府絕對應該投資核能，能源不應背負社會汙名。

民進黨 信奉非核神主牌，一方面吹噓不缺電，一方面拚命燃煤，南台灣雖是民進黨「心中最軟的一塊」，空汙濃度卻居高不下，欺負南部人莫此為甚。（轉載自聯合報）