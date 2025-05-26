燃煤機組重啟、桃園彰化多起停電 藍委：戳破不缺電

興達電廠3、4號燃煤機組操作許可已到期，轉為備電力，近期啟動運轉以支援電力供應。不過，民代及民團質疑台電要啟動備用機組，事前並未通知，台電則表示，官網各機組發電量都有顯示各機組運轉狀況，沒有偷開也沒有隱瞞。(本報資料照片)

核電退場，高雄興達電廠3、4號燃煤機組遭爆重啟發電救援引發爭議，已除役的大林電廠5號燃氣機組也被爆8次發電，民眾黨 主席黃國昌 昨表示，這「對民進黨能源政策是一大警鐘」，國民黨 立委柯志恩也再批，完全戳破政府「不缺電」的說法。

非核家園進入第2周，桃園、彰化等地發生多起停電事件。前晚桃園中壢、大園區接連因饋線故障、貓誤觸配電場所線路停電，共影響5600戶，引發民怨。彰化縣日前有蛇誤觸電桿，造成5730戶停電，昨又發生高壓斷線371戶停電。台電桃園區營業處表達歉意，表示正全面檢查相關設備與線路，減低事故發生。

立委兼國民黨高市黨部主委柯志恩昨說，大林電廠及興達電廠發電機組上路，使用非常髒的煤發電，會讓每個人的肺受到很大汙染，政府此舉非常不負責，不僅影響環境也危害人民健康。

針對南電北送，柯則說，電力是全國性問題，不管南或北，大家要共同面對能源缺乏問題，中央要拿出態度好好檢討能源政策，而非交給地方政府討論「誰家有電、誰家有水」，也不是負責任的說法。

「就算繼續用、符合環評，有沒有告訴市民，老舊機組已在使用？應該注意身體健康？」藍營高雄市議員邱于軒說，市長陳其邁曾批核三廠是40年老車，大林5號機組2022年除役，豈不是50年被拔牌老車還無照駕駛，為何市長容許重新啟用？

對此，高市府昨駁斥說，大林發電廠第5燃氣機組除役後市府未再發給操作許可，且依電業法，5號機是由經濟部核定轉為備載機組，並非高市府，若要啟動均須遵循電業法規定，邱于軒指該機組「無照駕駛」、「高市府容許重新啟用」為錯誤訊息。

興達、大林電廠接連啟動救援，遭外界批評是「偷開」，台電表示，緊備機組和備用機組啟動均需依環保法規及環評承諾，所有發電機組及運轉等相關資訊均主動揭露於官網；機組依法可以開、網站資訊也公開，台電絕不會偷開。