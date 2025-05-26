2000人上凱道 籲訂純素專法對抗暖化

「蔬食國策平台」25日於凱道大遊行，要求政府訂定國家純素專法，讓台灣成為全世界第一個純素之國，推廣蔬食對抗氣候變遷。(記者黃義書／攝影)

吃素減碳救地球，台灣民間、國際跨政府提案協調單位「蔬食國策平台」昨於凱達格蘭大道舉辦大遊行，要求政府訂定國家純素專法，讓台灣成為全世界第一個純素之國，現場參與人數逾兩千，環境部長彭啓明表示，推廣蔬食是解決氣候變遷 問題的方法之一，希望更多人響應。

彭啓明說，畜牧業嚴重影響環境，除了大量溫室氣體排放，糞尿等排泄物常汙染環境，造成氣味惡臭與河川汙染，樂見民間團體持續倡議蔬食，讓民眾知道只要選對餐桌上的食物，就有機會讓環境更好。

彭啓明指出，自己是蔬食主義者，而蔬食推廣正是解決氣候變遷問題的方法之一，日前賴清德 總統「國家希望工程政見」淨零永續綠生活，其中包括推廣蔬食、在地低碳排等食物計畫，將透過民間組織合作倡議，希望吸引更多人響應此議題。

「純素國策行動」支持者5月19日起即在凱道靜坐，台灣發起人王治梃表示，全國各地支持純素行動的人士熱烈響應，勇敢上凱道靜坐、參加大遊行，希望政府盡速推動純素國家政策。

活動發言人、前北一女校長楊世瑞表示，氣象資料顯示，今年4月是有紀錄以來第二熱的4月，地球溫度相較於工業化前高出了攝氏1.5度，顯示畜牧業造成氣候暖化 ，不斷影響並改變人類的生活，政府與國人不能袖手旁觀，應制定純素飲食國家政策，讓台灣成為全世界第一個純素之國。

無肉市集創辦人張芷睿表示，遊行訴求為希望政府將純素納入施政，讓畜牧業轉為綠色產業，畢竟一頭牛所消耗的資源過於龐大，排放大量甲烷，讓暖化更惡化。

張芷睿表示，政府應提供更有效的措施，以及更多的資源，輔導畜牧業走向綠色轉型，逐步減少畜牧業發展。