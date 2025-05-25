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櫻井翔專訪賴清德 分析：文化外交創造情緒共鳴與認同

中央社／台北25日電
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賴清德日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左二）專訪。（圖／台總統府提供）
賴清德日前接受日本天團「嵐」成員櫻井翔（左二）專訪。（圖／台總統府提供）

QSearch的創辦人周世恩今天分析日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪中華民國總統賴清德播出後72小時內的聲量發現，日本相關貼文正面評價比率提升了2.6倍，這種「文化外交」策略成功將政治議題轉化為跨國文化交流，有效提升賴清德國際形象，也創造情緒共鳴與認同感。

日本天團「嵐」成員櫻井翔近日前往台灣，專訪賴清德、參與就職週年談話。

社群數據分析團隊QSearch的創辦人周世恩說，賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪，在網路討論中展現顯著的正面情緒優勢。數據分析顯示，日本相關貼文的正面情緒比率高達24.5%，遠高於其他主題貼文的9.4%，正面評價比率提升了2.6倍。

他說，特別是在Facebook與Threads等年輕族群聚集的社群平台上，日本專訪相關內容獲得更高的正面回應。這種「文化外交」策略成功將政治議題轉化為跨國文化交流，有效提升賴清德的國際形象，也創造了情緒共鳴與認同感。

周世恩表示，櫻井翔作為日本知名藝人，其專業訪談打破了傳統外交的嚴肅框架，將賴清德的國際觀點傳遞給更廣泛的年輕受眾，建立了親民且具國際視野的領導者形象。

他說，賴清德接受日本天團「嵐」成員櫻井翔專訪，在社群媒體上引發顯著迴響，數據顯示「日本相關」主題在網路討論中被提及高達6440次，成為最受關注的國際議題。特別是在Facebook與Threads等平台，相關內容獲得高互動量與正面評價，顯示此次專訪成功打破傳統外交框架。

另外，周世恩表示，賴清德專訪中關於經濟發展與國際友盟合作的論述，在網路討論中獲得顯著正面回應，「經濟發展」相關關鍵詞被提及5738次，特別是當經濟議題與「國際關係」相結合討論時，正面評價更為突出。

周世恩認為，這反映賴清德成功將台灣經濟定位為全球供應鏈的關鍵環節，並強調與日本等民主國家的產業合作。數據顯示，專訪中提及的無人載具產業合作等具體倡議，引發社群媒體高度關注與支持。這種將經濟與國際合作緊密結合的論述框架，適度強化了台灣在國際經貿體系中的重要性，為未來深化國際產業合作奠定正面輿論基礎有成功效果。

日本 賴清德 社群媒體

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