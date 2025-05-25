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這次怪蛇 彰化停電影響逾5000戶 台電：無關供電不足

台灣新聞組／彰化25日電
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伸港鄉23日晚8點多因蛇類誤觸電桿設備，造成5000多戶停電，台電緊急搶修，已於9點33分全數復電。（圖／台電提供）
伸港鄉23日晚8點多因蛇類誤觸電桿設備，造成5000多戶停電，台電緊急搶修，已於9點33分全數復電。（圖／台電提供）

核三廠二號機停役後，全台供電吃緊，雪上加霜的是多地又發生停電事件。彰化縣伸港鄉23日晚8點多因蛇類誤觸電桿設備，導致供電饋線跳脫，造成伸港鄉中華路、建興路一帶5730戶停電，陷入一片黑暗，台電緊急搶修。

本報系聯合報報導，民眾表示，23日晚8點多伸港鄉中華路、建興路一帶突停電，連紅綠燈都失靈，整條馬路黑壓壓，造成行車也相當危險。台電緊急搶修發現，原來中興路一段670號附近電桿設備因蛇害，造成伸港鄉中華路、建興路、中興路一段、大同村等一帶5730戶停電停電，於8點26分復電3664戶，到9點33分已全數復電。

另據台北中國時報報導，台中市潭子區則因汰換線路開關，24日凌晨也停電，台電20日先是通知潭子區潭陽、福仁、嘉仁等3里，將在24日早上9時至下午2時汰換線路開關，但21日臨時通知更改至24日凌晨0時到4時30分，導致3里大半夜無電可用，共約1900多戶受影響，除了24小時超商、夾娃娃機店因停電而暫停營業，還有民眾被熱醒，攜家帶眷到附近公園散步，痛斥非核家園後狀況百出，擔憂停電成常態。

無獨有偶，高雄市苓雅區三多商圈捷運站附近的餐廳，昨下午2時許發生停電事故，餐廳沒有冷氣，讓正在用餐的民眾滿頭大汗，紛紛走出店外透氣，赫見整排店面都失去電力，而該處位於高雄市區百貨商圈，假日人潮眾多，民眾怒批「台灣想要穩定電源有多難？」並直言才剛進入夏季就跳電，實在很誇張。

報導指出，台電說明，彰化縣伸港鄉停電主因為「臭青母」惹禍，與供電不足無關；另台中市潭子區臨時更換維修時間，是考量受影響範圍涵蓋當地菜市場早市、商家與診所營業時間，才將維修時段提前。至於高雄市三多商圈附近，則因用戶的「接戶點」燒損，屬低壓線路事故，影響共計9戶，均全部順利復電。

伸港鄉23日晚8點多因蛇類誤觸電桿設備，造成5千多戶停電，台電緊急搶修，已於9點...
伸港鄉23日晚8點多因蛇類誤觸電桿設備，造成5千多戶停電，台電緊急搶修，已於9點33分全數復電。圖／台電提供

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