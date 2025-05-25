大林電廠除役機被爆啟動8次 高雄人被蒙鼓裡

台電高雄大林電廠五號機（中間煙囪）於2022年底除役後，轉為緊急備用機組，至今已緊急啟動八次發電。(本報資料照片)

核電退場後，電力缺口受到關注，不具操作許可的興達火力電廠三、四號燃煤機組近日卻遭披露，4月及5月間三度啟動發電，引發爭議。民代及環團昨又踢爆高雄大林電廠五號燃氣機組2022年底除役後，至今已啟動八次發電，痛批台電接連啟動無操作許可的老舊機組，罔顧南部人安全和健康，要求拆除。

台電副總經理蔡志孟說，大林電廠五號機除役後轉為緊急備載電力，啟動時機為備轉容量率低於6%且全年運轉不可以超過720小時，相較興達電廠的啟動條件更為嚴格，大林電廠五號機除役後至今年4月，已啟動8次、共178小時，合乎緊急條件，發電時數低於興達電廠。

南部反空汙聯盟發言人洪秀菊指出，大林電廠五號機已是50年燃氣機組，2022年12月31日除役後，轉為緊急備用機組，但至今已啟動8次，興達和大林電廠備用機組相當老舊，開開停停容易釀成嚴重空汙，安全也令人質疑。

洪秀菊說，台電幾次啟動緊急備用機組，居民毫無所悉，除要求拆除除役機組，拆除前若要啟動發電應提前公告，否則一旦出問題，「逃命的時間都沒有」。

高雄市議員陳麗娜說，大林五號機已除役，與興達電廠三、四號燃煤機組都無操作許可，台電遇缺電危機，頻頻拿備用機組當擋箭牌，手法惡劣，環境部、經濟部、高雄市政府都三緘其口，為供電穩定，難道就要高雄人吞了嗎？高雄汙染還不夠嗎？

陳麗娜說，4月及5月都啟用緊急備用機組，進入夏天用電恐更吃緊，難保不再缺電，台電應說清楚除役機組會不會從緊急備用轉變成常態，高雄市府理應拒絕甚至提出抗議，卻一邊花大筆預算宣傳淨零脫煤政策多成功，一邊卻配合台電想用就用。

市議員邱于軒質疑，一再重啟老舊除役機組，是否代表台灣電力不足或是官方說法的電網強韌性不夠？為何非要靠除役機組維持供電，政府應該說清楚；高雄人不是二等公民，市府應把關空氣品質，市民也有知的權利，她要求備用機組啟動前，環保局應在網站公布，告知市民。

高雄市環保局指出，興達電廠三、四號機組和大林電廠五號機組啟動前，台電均透過LINE 群組通報，發電當天派員監控汙染排放情形，並要求台電視發電系統負載情況，減少汙染排放。