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救觀光？卓榮泰：引進更多移工 總工會：恐衝擊國人就業

記者葉冠妤、甘芝萁／台北24日電
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行政院長卓榮泰23日指出，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，引進更多移工，發言被解讀為將開放觀光業引進移工。(本報資料照片)
行政院長卓榮泰23日指出，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，引進更多移工，發言被解讀為將開放觀光業引進移工。(本報資料照片)

第19屆台北國際觀光博覽會昨登場，行政院長卓榮泰致詞時提到，觀光業者對充裕人力有期待，政府將推動新的勞工政策，滿足各產業人力需求，引進更多移工。卓的發言被解讀為將開放觀光業引進移工。對此，勞動部強調，跨國勞動力政策將做通盤考量，不會只關注單一產業。

台灣總工會理事長、餐飲業工會全國聯合會理事長花錦忠直言，餐飲業也很缺工，這幾年提高薪資水準，吸引人才奏效，旅宿業房務員確實很缺，問題可能出在加薪幅度還不夠。他強調，若移工開放太多、太快，勢必衝擊國人就業。

台北國際觀光博覽會昨在台北世貿舉行，參展廠商較去年成長近4成，達350家。卓榮泰致詞表示，國際觀光對台灣發展有很大的挹注，由於美國關稅貿易新秩序調整，最近國家發展遭受衝擊，但若只有人的來往，不用課稅，我們將招引更多人來台，雙重互訪，總統也指示擴大內需跟擴大觀光，是未來國家發展重要方向。

卓榮泰還說，未來發展觀光的三項工作，包括優化台灣交通建設、優化外籍旅客進出關手續，還有一項是滿足觀光產業人力需求。他說，觀光業者對政府有很多的期待，尤其是人力的充裕，政府也將大刀闊斧地推出新的勞工政策，在優先保障台灣勞工為前提下，引入更多的移工，滿足產業需要。

勞動部表示，針對各產業缺工情況，勞動部本來就有開放移工的評估政策，日前也已經對外預告正在研擬製造業若為本勞加薪，可額外增聘移工員額。

勞動部強調，對於跨國勞動力政策，將會進行通盤考量，觀光業只是整體考量的產業之一。交通部觀光署先前已評估開放3000名移工才能補足旅宿人力缺口，目前也仍朝此方向努力，盼能爭取移工適用觀光產業。

中華民國觀光旅館商業同業公會理事長蕭景田則說，旅館業缺工問題一直存在，業者一直都很希望政府開放移工，雖然已經開放僑生，但僑生人數少，申請又有諸多限制，依舊無法補足人力。

觀光 卓榮泰 中華民國

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