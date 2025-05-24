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興達電廠備用燃煤機組4月悄啟動 高雄市民全被蒙鼓裡

台灣新聞組／台北24日電
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根據本報調查，興達電廠三、四號備用燃煤機組早在4月就曾兩度發電，高雄市民全被蒙在鼓裡。(記者劉學聖／攝影)
根據本報調查，興達電廠三、四號備用燃煤機組早在4月就曾兩度發電，高雄市民全被蒙在鼓裡。(記者劉學聖／攝影)

台灣成為非核家園，興達電廠三、四號備用燃煤機組雖無操作許可，仍運轉支援供電，本報系聯合報查出，這兩部機組早在4月就曾兩度啟動發電，高雄市民全被蒙在鼓裡；台電預估昨晚備載容量率仍低於8%，兩部機組仍啟動發電。

國民黨立委羅廷瑋昨拿出數據指核電5月17日退場後，夜間火力發電占比高達99%至102%，且台電昨天突然停止公布台中火力電廠每日燃煤數據，轟「台電蓋牌」逃避監督、踐踏民眾知情權。

高雄市長陳其邁說，興達兩座機組去年申請展延，但市府未同意，目前兩座機組按環評法及台電環評承諾，當備載容量率低於8%，可全年運轉720個小時，電業法也有清楚規定，會嚴格監督台電。

針對興達兩座機組沒操作許可，仍能運轉發電，陳其邁回應，這情況和台中不一樣，台中火力發電廠是台中市府發給操作許可，並非像興達電廠已經轉為備載機組，受備載8%限制。

興達電廠三、四號燃煤機組去年底轉為備用機組，分別在今年底、明年底除役。高市環保局證實，機組4月至今已啟動發電三次，總用煤量約3.3萬公噸，環保局已派員查核、監督現場操作及排放情形。環保局表示，2021年2月明確要求台電兩部機組今年底除役，且啟用均需提前通報，台電有以LINE群組告知；不過市府及台電並未對外公告。

高雄市議員邱于軒指，興達電廠是全市第二高固定汙染源，台電董事長曾文生曾任高市經發局長，為何不願捍衛高雄市民健康？高雄市府為擁護民進黨非核家園理念，拿市民的肺當墊背。

邱于軒說，兩部機組其實從4月就開始發電，高雄市民毫不知情，明明兩座機組沒有操作許可卻能運轉，原來法律另立巧門解套；市府口口聲聲說空汙優先、老舊機組要除役，但從市長到市議會民進黨團完全沒跟市民站在一起。

此外，針對中火這幾天也「火力全開」，國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、民眾黨團副總召張啓楷、氣候先鋒者聯盟發起人楊家法昨天也舉行「國人要健康，拒絕中火燃煤增量」記者會，質疑政府試圖隱匿中火用煤數據、掩蓋真相。

羅廷瑋說，經濟部長郭智輝曾聲稱火力發電占比只有84%、夜間為87%，但據近期台電數據顯示，火力發電占比高達99%至102%，「每天都火力超標」，與郭所稱明顯不符。

國民黨 陳其邁 民進黨

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