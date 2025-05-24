高喊淨零卻火力全開 賴政府自打嘴巴

賴清德總統。(記者潘俊宏／攝影)

台灣進入「非核家園」才短短不到一周，台電就被抓包「火力全開」，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，也被抓包老舊的燃煤機組「偷偷開機發電」；雖然對於「缺電」和「偷開機」的指控，台電全盤否認，但是台電的話術只能自欺，難以欺人，可以說，「火力全開」，正坐實了所謂「非核家園不會缺電」，是不折不扣的假訊息。

興達電廠三、四號燃煤機組本應除役，卻被發現在5月21、22日緊急啟動發電，結果高雄市環保局前晚再收到台電通知，預估昨日系統夜尖峰備轉率也低於8％，因此延長運轉至昨天。但環保局統計至昨天下午三時，三號、四號機發電卻雙雙達100多小時，5月21到23日，三天頂多72小時，環保局的說法不就證明早已「偷開機」。

對於「火力全開」和「偷開興達電廠」的說法，台電的回應讓人又好氣又好笑。台電說，台中電廠火力增開，「空氣品質不但沒有變化反而變好」；這番完全顛覆物理和化學理論的說法，如果是真的，那不但「乾淨的煤」是真的，甚至可以「火力降汙」。「興達電廠」開啟不是「缺電」，而是「備轉容量不足」，這套幾年前就用過的說法又重出江湖，民眾會埋單嗎？

當然，以核三廠二號機占比不到4%的發電量，要讓台灣一夕之間缺電是萬萬不可能的；但事實是「非核家園」的政策，讓核一廠到核三廠逐一除役的同時，取而代之的，卻是並不能穩定供電、甚至已經跳票的風光發電，以及會造成高汙染、高碳排的火力發電。

而無論天然氣 、風電、太陽能，發購電成本都高於電價，就算不缺電，也是「發電越多，台電虧得越多」。

更糟糕的是，在虧損擴大的同時，台灣也距離「減碳」越來越遠。昨天賴總統大陣仗與相關部會及企業界出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，大談綠色成長與2050淨零轉型是國家發展核心戰略，對比同時間台灣各燃煤電廠「火力全開」，這一幕，說有多諷刺就有多諷刺。