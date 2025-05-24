我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普大裁白宮國安會、中國小組全被遣散​ 「目標摧毀深層政府」

蔓延中港台 新冠病毒變異株NB.1.8.1在美多州出現病例

高喊淨零卻火力全開 賴政府自打嘴巴

記者 李光儀
賴清德總統。(記者潘俊宏／攝影)
賴清德總統。(記者潘俊宏／攝影)

台灣進入「非核家園」才短短不到一周，台電就被抓包「火力全開」，不僅台中火力發電廠發電增加，本已停機的高雄興達電廠，也被抓包老舊的燃煤機組「偷偷開機發電」；雖然對於「缺電」和「偷開機」的指控，台電全盤否認，但是台電的話術只能自欺，難以欺人，可以說，「火力全開」，正坐實了所謂「非核家園不會缺電」，是不折不扣的假訊息。

興達電廠三、四號燃煤機組本應除役，卻被發現在5月21、22日緊急啟動發電，結果高雄市環保局前晚再收到台電通知，預估昨日系統夜尖峰備轉率也低於8％，因此延長運轉至昨天。但環保局統計至昨天下午三時，三號、四號機發電卻雙雙達100多小時，5月21到23日，三天頂多72小時，環保局的說法不就證明早已「偷開機」。

對於「火力全開」和「偷開興達電廠」的說法，台電的回應讓人又好氣又好笑。台電說，台中電廠火力增開，「空氣品質不但沒有變化反而變好」；這番完全顛覆物理和化學理論的說法，如果是真的，那不但「乾淨的煤」是真的，甚至可以「火力降汙」。「興達電廠」開啟不是「缺電」，而是「備轉容量不足」，這套幾年前就用過的說法又重出江湖，民眾會埋單嗎？

當然，以核三廠二號機占比不到4%的發電量，要讓台灣一夕之間缺電是萬萬不可能的；但事實是「非核家園」的政策，讓核一廠到核三廠逐一除役的同時，取而代之的，卻是並不能穩定供電、甚至已經跳票的風光發電，以及會造成高汙染、高碳排的火力發電。

而無論天然氣、風電、太陽能，發購電成本都高於電價，就算不缺電，也是「發電越多，台電虧得越多」。

更糟糕的是，在虧損擴大的同時，台灣也距離「減碳」越來越遠。昨天賴總統大陣仗與相關部會及企業界出席「台灣綠色成長啟動暨亞洲綠色成長論壇」，大談綠色成長與2050淨零轉型是國家發展核心戰略，對比同時間台灣各燃煤電廠「火力全開」，這一幕，說有多諷刺就有多諷刺。

天然氣

上一則

冷眼集／中選會沒收公民權 太上皇機關超越國會

下一則

「非重大創制或複決」 反廢死公投遭封殺 藍：綠民主殺手

延伸閱讀

高雄備用燃煤機組4月悄啟動 市民全不知

高雄備用燃煤機組4月悄啟動 市民全不知
非核家園供電吃緊 燃煤機組救火 卓榮泰喊話遭打臉

非核家園供電吃緊 燃煤機組救火 卓榮泰喊話遭打臉
中火火力全開 中市府：別拿台中人健康換供電穩定

中火火力全開 中市府：別拿台中人健康換供電穩定
非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈

非核首日 火力發電逾9成 台電官網亮供電吃緊黃燈

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
投資人擔心，如果中國試圖「收回」台灣，就有可能爆發戰爭，致使台灣不再是一個擁有自己貨幣和身分的市場，而唯一的其他選項就是和平和維持現狀。路透

路透：外資意識到台海危機 但似乎也只有兩種選擇

2025-05-22 09:52
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

2025-05-22 19:40

超人氣

更多 >
新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美

新婚妻被拒入境中國 賀建奎曬綠卡喊話：不放行 我就赴美
糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家

糧食券白卡使用者、電動車主 成「大又美法案」最大輸家
25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽

25歲網紅砸36萬換得與川普共進晚餐 只吃到沃爾瑪牛排狂吐槽
紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找

紐約長島華人夫婦從380萬豪宅離奇失蹤近2月 警方還在找
25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用

25%關稅讓蘋果返美生產？專家點出現實 稅率翻倍也沒用