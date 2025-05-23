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金門師出題「綠茶婊」惹議停聘半年 家長：懲處慢半拍

記者蔡家蓁／金門23日電
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金城國中不雅考題風波，學校做出初步懲處，將命題翁師記1大過並停聘六個月。(記者蔡家蓁/攝影)
金城國中不雅考題風波，學校做出初步懲處，將命題翁師記1大過並停聘六個月。(記者蔡家蓁/攝影)

金門縣金城國中健康與體育段考考題出現「綠茶婊」、「喝精液豆漿」等，涉及性別爭議，引發社會關注。

校方表示，教師考核會議昨處分決議，對命題的翁姓教師記大過一次，停聘半年，審題老師則記過一次，校長自請處分。

金城國中指出，考題爭議引發部分學生情緒不安，為此各班已陸續實施團體輔導，由專業輔導老師進班說明，協助學生釐清事件內容與產生的感受，提供必要的情緒支持與對話空間。

命題教師自接獲處分書翌日起暫停聘任六個月，待後續調查結果出爐後，再依規定進一步處置。

多位家長聽到學校的懲處，感到憤怒失望，一位家長直言，這名老師不是第一次出問題，卻只記一支大過、停聘半年？不痛不癢。事件發生當下，家長就曾建議先行停聘，但校方卻拖延至今才做出停聘，根本是「慢半拍」。

李姓家長則質疑，現在直接宣布停聘六個月，若六個月內調查還未完成，屆時該怎麼辦？這樣對師生雙方都不公平。

也有不少網友在社群平台上表達強烈不滿，有人留言，「這種題目出現在國中考卷上，對學生、家長、社會觀感造成多大傷害？這樣的教師半年後還能回來教書，是哪門子的教育正義？」也有網友直言，「後台真硬」，這人該除名，怎麼還能留在教育體系？

縣議員吳佩雯表示，呼籲學校應以此事件為契機，深刻檢討教育現場的制度缺失，避免再度出現類似失衡情形，並強化教師性別平等意識與教材審查機制。

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