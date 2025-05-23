我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

南韓總統大選選情緊繃 支持率首呈現「個位數差距」

冷眼集／老翁車禍釀悲劇…交部急下修換照年齡 挨轟提油救火

本報記者胡瑞玲
下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，22日共同在立法院召開記者會，並重申駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求。(記者胡瑞玲／攝影)
下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟，22日共同在立法院召開記者會，並重申駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善等3大訴求。(記者胡瑞玲／攝影)

交通部長陳世凱曾說，「行人在斑馬線上被撞傷或撞死是國恥」。三峽重大車禍發生後，交通部隔日火速祭出高齡換照年齡下修政策，但急就章宣布，不但澆不熄民眾怒火，還引發對高齡駕駛歧視疑慮，簡直提油救火。

三峽車禍慘狀震驚全台，民眾紛紛指責交通部不作為，導致重大車禍頻頻發生，交通部及部長陳世凱首當其衝。事發後，交通部沉寂一晚，隔日晚間緊急舉行記者會並宣布下修換照年齡至70歲，突如其來的決策，反掀起另波浪潮。

台灣今年將邁入超高齡社會，逾65歲者達二成以上。高齡駕駛認為遭歧視，路權團體痛批交通部搞不清楚，重點從不關乎年齡，而是現行換照制度急需改革。

面對長者不滿及民團建議，交通部聞風不動，陳世凱甚至說「不接受民團質疑交通部無作為、推動龜速的說法」，立刻激怒民團，數十個路權團體周日將從行政院遊行至交通部，抗議交通部及陳世凱傲慢。

高齡駕駛確實是行人地獄肇事的原因之一，但並非占絕大部分，高齡駕駛換照議題也值得討論，但這麼重大政策，不該在尚未召集專家學者研議、與路權團體溝通，沒有取得共識前就倉促推上檯面。

行人地獄及衝撞行人問題，絕非下修換照年齡就會消失，交通部應認真尋找問題關鍵，耐心且積極與大眾溝通，偏鄉長者交通配套措施也該思考如何解決，才是踏出解決問題的第一步。

歧視

上一則

外匯存底有償撥付 央行稱可比照星韓 強調「不是萬能」

下一則

黑白集／台金孫、AI教父 青鳥該信誰？

延伸閱讀

冷眼集／把預算當籌碼 賴政府不演了

冷眼集／把預算當籌碼 賴政府不演了
高齡駕駛換照年齡 交通部長：擬下修至70歲

高齡駕駛換照年齡 交通部長：擬下修至70歲
卓榮泰才說中央負擔輕軌 交長忙稱誤會 嘉市批最大詐騙

卓榮泰才說中央負擔輕軌 交長忙稱誤會 嘉市批最大詐騙
冷眼集／未審先判「組織性犯罪」中選會主委能中立嗎

冷眼集／未審先判「組織性犯罪」中選會主委能中立嗎

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛