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三峽車禍悲劇…民團稱「駕駛回訓制」倡議32年沒改 號召遊行

台灣新聞組／綜合23日電
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新北市三峽日前發生重大車禍，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟代表決定在25日舉行遊行，抗議交通部對民間建言的傲慢怠惰。(記者潘俊宏／攝影)
新北市三峽日前發生重大車禍，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟代表決定在25日舉行遊行，抗議交通部對民間建言的傲慢怠惰。(記者潘俊宏／攝影)

新北三峽恐怖車禍釀3死，下一代人本交通促進會與行人零死亡推動聯盟發起「保護下一代」大遊行，號召周日上街至交通部抗議，預估有12個民團、上千人響應。時代力量痛訴，「回訓」制度改革已等了32年，歷經5任總統，交通部始終「傲慢怠惰」，呼籲推動駕駛人全面回訓制。

回訓制度指在固定年限換照考試及體檢，肇事者要上安全教育課。下一代人本交通促進會理事游立維指出，民間團體多年來多次建言，但交通部屢次拖延，改革無法落實。他強調，問題並不僅是高齡駕駛，而是整體用路環境與制度失靈，呼籲政府正視道路設計、考照門檻與回訓內容缺失，並在住宅區落實有效降速設計。

行人零死亡推動聯盟理事長陳愷寧說，聯盟提出的三大訴求，包含駕駛人全面回訓、改革高齡換照制、交通工程改善，已向交通部倡議多年。現行高齡換照僅有簡易體檢與認知測驗，難以真正判斷駕駛能力，甚至對1942年以前出生者免換照，實屬不合時宜。

陳愷寧表示，周日發起的「保護下一代」大遊行，預估將有12個民間團體、超過上千民眾響應參加，也盼朝野各黨能推動修法保障行人。

時代力量黨主席王婉諭說，交通部首次提出駕照回訓必要性報告是在1993年，駕照回訓是一段長達32年的改革路，歷經5任總統，到今天還沒有完成。立委張雅琳表示，三峽車禍凸顯高齡駕駛制度不足，但問題不在年齡，而在風險辨識、科技配備與高齡者替代交通方案的缺乏。

還路於民行人路權促進會昨赴行政院遞交全國集結請願書，指這次事故顯現道路工程設施從缺、公共路網建設缺乏、高風險駕駛人篩選鬆散、執法績效缺乏循證決策、車體及保護科技規範不完善等多重問題。呼籲交通部針對全年齡高風險駕駛的監理通盤檢討，並預告周日將在北大國小斜對面公園舉辦「白紙鶴追思活動」。

另外，肇事的78歲余姓老翁生命徵象已趨於穩定，偶爾可睜開眼，術後虛弱，還不能做筆錄，警方要求醫院協助對老翁抽血及採尿送驗，檢驗結果最快下周出爐。

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