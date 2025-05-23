世壯運「侯戰桌球、蔣打壁球」雙北市長力戰強敵落敗

2025雙北世界壯年運動會桌球休閒單打男子組預賽22日在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜在預賽打三場比賽。(記者季相儒／攝影)

雙北世壯運昨出現「市長級」比賽，新北市長侯友宜 昨出戰桌球休閒單打男子組預賽，雖遇上強敵，無緣晉級，但負責訓練的奧運 國手陳思羽說，市長表現比訓練時好。台北市長蔣萬安 前天壁球連勝兩場，昨第三場也遇上強敵落敗。

侯友宜昨首戰與同齡選手黃金印對打，三場分數分別為8：11、 4：11、 3：11，侯在拿下分數時舉球拍，臉上笑容藏不住，過程中緊盯球的動態。侯第二場與60歲選手江富志對打，江在此屆世壯運已拿下一面桌球混雙金牌，侯最後可惜仍以4：11、 4：11、7：11敗下陣，無緣晉級。

侯友宜賽前找來奧運國手陳思羽幫忙特訓，陳思羽表示，市長每一次訓練，有做不好的失誤，很快就記起來，所以每個技巧都記在心裡，對手有漫長的訓練比較穩定，市長看起來緊張，但表現比訓練時好。

侯友宜表示，非常開心，雖然他輸了，謝謝最棒教練陳思羽教得很好，這是他第一次學，他進步神速，雖敗猶榮。

蔣萬安前天在壁球賽連兩場直落三痛宰對手，蔣萬安昨賽前自爆，前晚要上床睡覺時，太太看到他嚇了一跳，「怎麼從頭到腳都貼滿了撒隆巴斯」，就是拚戰接下來的賽程。

第三場遇到來自新北的選手馮少豪，比賽過程一度纏鬥、有幾局比數接近，最後以三比一，第一局11：4、第二局8：11、第三局11：8、第四局11：5，蔣萬安落敗。

「蔣萬安相當強、有點出乎我意料之外。」馮會後受訪直呼，看了市長前兩場預賽，知道市長往前救球非常厲害，果然很多球想說得分了，結果市長救回來了，表現絕對是滿分，不會放棄任何一球，真的很有運動家精神。