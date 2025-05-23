我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日第3輪關稅談判前 日相石破與川普通話45分鐘曝「交談內容」

坎城影展／舒淇絕美低胸禮服登紅毯 新片掌聲7分鐘

世壯運「侯戰桌球、蔣打壁球」雙北市長力戰強敵落敗

記者江婉儀、林麗玉／台北23日電
2025雙北世界壯年運動會桌球休閒單打男子組預賽22日在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜在預賽打三場比賽。(記者季相儒／攝影)
2025雙北世界壯年運動會桌球休閒單打男子組預賽22日在新莊體育館舉行，新北市長侯友宜在預賽打三場比賽。(記者季相儒／攝影)

雙北世壯運昨出現「市長級」比賽，新北市長侯友宜昨出戰桌球休閒單打男子組預賽，雖遇上強敵，無緣晉級，但負責訓練的奧運國手陳思羽說，市長表現比訓練時好。台北市長蔣萬安前天壁球連勝兩場，昨第三場也遇上強敵落敗。

侯友宜昨首戰與同齡選手黃金印對打，三場分數分別為8：11、 4：11、 3：11，侯在拿下分數時舉球拍，臉上笑容藏不住，過程中緊盯球的動態。侯第二場與60歲選手江富志對打，江在此屆世壯運已拿下一面桌球混雙金牌，侯最後可惜仍以4：11、 4：11、7：11敗下陣，無緣晉級。

侯友宜賽前找來奧運國手陳思羽幫忙特訓，陳思羽表示，市長每一次訓練，有做不好的失誤，很快就記起來，所以每個技巧都記在心裡，對手有漫長的訓練比較穩定，市長看起來緊張，但表現比訓練時好。

侯友宜表示，非常開心，雖然他輸了，謝謝最棒教練陳思羽教得很好，這是他第一次學，他進步神速，雖敗猶榮。

蔣萬安前天在壁球賽連兩場直落三痛宰對手，蔣萬安昨賽前自爆，前晚要上床睡覺時，太太看到他嚇了一跳，「怎麼從頭到腳都貼滿了撒隆巴斯」，就是拚戰接下來的賽程。

第三場遇到來自新北的選手馮少豪，比賽過程一度纏鬥、有幾局比數接近，最後以三比一，第一局11：4、第二局8：11、第三局11：8、第四局11：5，蔣萬安落敗。

「蔣萬安相當強、有點出乎我意料之外。」馮會後受訪直呼，看了市長前兩場預賽，知道市長往前救球非常厲害，果然很多球想說得分了，結果市長救回來了，表現絕對是滿分，不會放棄任何一球，真的很有運動家精神。

蔣萬安 侯友宜 奧運

上一則

偵辦罷綠連署造假案 新北、高雄約談15人

下一則

被甩巴掌、醉客狂毆...1天2台鐵車長遭暴力攻擊

延伸閱讀

賽前只練2次…蔣萬安「世壯運壁球賽」奪2勝

賽前只練2次…蔣萬安「世壯運壁球賽」奪2勝
幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬
世壯運蔣萬安、侯友宜將下場競技 金曲歌王蕭煌奇比柔道

世壯運蔣萬安、侯友宜將下場競技 金曲歌王蕭煌奇比柔道
黃仁勳舉聖火 蔣萬安、賴清德「政治」世壯運開打

黃仁勳舉聖火 蔣萬安、賴清德「政治」世壯運開打

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳。記者余承翰／攝影

黃仁勳席開30桌感謝輝達台灣員工 指定3菜色

2025-05-21 12:03
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳在台北發表演說，介紹各種加速運算平台。（取材自輝達直播畫面）

Nvidia台灣總部在北投士林 黃仁勳：將為台灣打造首部巨型AI超級電腦

2025-05-19 00:42
輝達執行長黃仁勳19日在2025年台北國際電腦展COMPUTEX活動發表主題演說。(美聯社)

黃仁勳回台掀「仁來瘋」 2字評價台灣人 路透曝保鑣壓力大

2025-05-19 03:50
黃仁勳（右）與理髮店Manorsalon老闆王永泰合影。（Manorsalon／提供）

黃仁勳抵台 下機首站直奔「這間店」大方與粉絲合影

2025-05-16 05:05

超人氣

更多 >
川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…

川普減稅案10看點：普通家庭年省2900元 白卡開始付費…
川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

川普政府撤哈佛招收國際生資格 限72小時補救

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案

徹夜討論 眾院215-214通過川普「又大又美」預算案
缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%

缺乏這項維生素 罹心臟病風險增10%
口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛

口誤「兩國」的央視最美主播慘了？ 丈夫曾是秦嵐舊愛