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黃仁勳每次抵台都吃這幾家 行程像「複製貼上」原因曝光

記者 高婉珮 ／即時報導
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黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)
黃仁勳16日搭專機飛抵台北松山機場時，身上穿的正是Burberry經典黑色T恤。(記者林俊良／攝影)

輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳（Jensen Huang）即將結束短短前後6天訪台行程，期間一舉一動都受到高度關注，熱情粉絲與媒體記者日夜如影隨形，《路透社》甚至因此創造了一個新的複合字，將這樣的現象稱作「仁來瘋（Jensanity）」。這位站在科技最前線、掌握全球AI運算命脈的關鍵人物，除了針對AI科技與產業動向的發言動見觀瞻，舉凡「去哪裡吃飯」、「穿什麼衣服」、「戴什麼手錶」，也全都成為社群的議論焦點。

盤點黃仁勳這次抵台造訪的餐廳名單，幾乎都是他一去再去的愛店。5月16日抵台當晚與台積電董事長魏哲家餐敘的私廚「鄒記食舖」，其實這次已是他第三度光臨；主打傳統古早味台菜的「磚窯古早味懷舊餐廳」，是他2024年5月、2025年1月、2025年5月三度以「兆元宴」款待重要供應鏈夥伴的地點。

21日中午，黃仁勳來到位於台北四平街商圈的豬腳店「富霸王豬腳」，這也是他多次來台必訪的愛店，若無法親訪，他甚至會派車專程來打包。每一次黃仁勳一來，原本在用餐時間總是大排長龍的人氣店家，更加寸步難行，人多到幾乎連站的地方都沒有；店家透露，一向念舊的黃仁勳，這次來幾乎把所有的招牌餐點，全都點了一輪。

輝達執行長黃仁勳17日晚間三度於同一家古早味餐廳，宴請供應鏈夥伴。記者潘俊宏攝影...
輝達執行長黃仁勳17日晚間三度於同一家古早味餐廳，宴請供應鏈夥伴。記者潘俊宏攝影)

離台前（22日）的最後一個午餐，黃仁勳吃的是內湖「牛耳精緻麵館」的半筋半肉牛肉麵，近年來他至少造訪過這家店三次。當天的晚餐他選擇的是「500盤」名店、也是他去年訪台時曾吃過的預約制私房餐廳「三六食府」，離開前他不忘親自發送炒飯、炒麵給現場守候的媒體與粉絲，親切直呼「有夠賀呷」(台語，好吃之意)。

有趣的是，黃仁勳不僅喜歡的愛店會一訪再訪，就連行為模式也很類似。2024年6月8日離台前，黃仁勳曾現身台北松山區八德路上的「王記府城肉粽」買肉粽，一口氣帶走14份餐點，隨即登上私人專機離台。今年則是有民眾直擊黃仁勳妻子Lori和女兒黃敏珊在21日中午現身「王記府城肉粽」，母女搶在離台之前，一口氣扛了三大袋粽子回下榻飯店。

王記府城肉粽。(聯合報系資料照)
王記府城肉粽。(聯合報系資料照)

黃仁勳除了愛店名單不變，就連穿著也不變。他16日風塵僕僕抵台當天，身上穿的是一件英國知名時尚品牌 Burberry 的經典黑色T恤，胸前的「TB」字母標誌，是品牌創始人Thomas Burberry名字的首字母疊合、所創造出的Thomas Burberry Monogram。5月17日在古早味餐廳舉行的「兆元宴」、20日在COMPUTEX 2025現場、21日中午去吃「富霸王豬腳」、22日再訪「牛耳精緻麵館」與「三六食府」，黃仁勳穿的都是同款上衣、黑色休閒褲、搭配一雙愛馬仕「Game簡便運動鞋」。

令人驚訝的是，黃仁勳在2024年5月返台時，也是一模一樣的穿搭！他的這件Burberry 經典黑色T恤，已經跟黑色皮衣一樣，成為他「矽谷鐵人」的標準形象，也呼應他曾經在公開演講中提到過的：「當你每天都要做很多重要決策，就應該減少不必要的選擇，像是穿什麼、吃什麼。」

這樣的行為模式，或許正是犀利精準、重視效率的高效科技領導人特質的體現。不變的服裝、固定的餐廳或許外人看起來單調，但實則卻是他在高壓生活中所打造的節奏感與安全感。而那些黃仁勳願意一再回訪的餐廳與味道，不僅展現出他對出生地台灣的深厚感情，或許也是他在飛速運轉的AI世界中，難得的恆常與不變。

去年6月黃仁勳（右）與台北市長蔣萬安見面時，裝扮與今年訪台一模一樣。(摘自蔣萬安...
去年6月黃仁勳（右）與台北市長蔣萬安見面時，裝扮與今年訪台一模一樣。(摘自蔣萬安臉書)

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