性侵後持續任職三年半 台大狼醫判刑才懲戒 衛福部挨批幫兇

立委林淑芬痛批，衛福部行政怠惰，不整合狼醫平台公布姓名，還地方衛生局導致上行下效，判決後才交付懲戒，根本是「狼醫幫兇」。(記者林琮恩／攝影)

狼醫事件連環爆，台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎性侵女病患後，持續至其他醫院任職三年半，引發民怨。民進黨 立委林淑芬昨在立院痛批，衛福部行政怠惰，不整合狼醫平台公布姓名，判決後才懲戒，根本是「狼醫幫兇」。

衛福部統計，近五年共有五名醫師因涉及性別事件，遭醫師法懲戒、廢止執照，均在判決出爐後才懲戒。次長林靜儀表示，醫界內部處理過於保守，依醫師法，不必拘泥判決出爐，只要違反醫師倫理，即可移送懲戒。台北市政府衛生局7月將針對台大醫院三名涉案醫師舉行懲戒委員會，呼籲委員提出「有效作為」。

林靜儀指出，近日將整合各職類，納入刑事、懲戒紀錄，一個月內提出「狼醫平台」規畫方案。

醫師涉犯性平事件，而醫院、衛生局等到判刑確定，才交付懲戒，林淑芬表示，這凸顯醫界「醫醫相護、鄉愿包庇」氛圍，以最低標準對待醫師，不僅黃信穎案拖延逾三年，日前性侵病患的精神科醫師孔繁錦，遭人檢舉後，持續任職多年才被吊銷執照，期間診所改名繼續執業。

「除刑事責任外，醫師涉性平事件，也應負起行政責任、懲戒責任、倫理責任」林淑芬說，醫師利用職務性侵，已踩到法律界線，「兒少法」規定，如猥褻兒少，可公布加害人姓名。至於教師、教保員涉不當對待，也有定期公開機制，如有性侵、性騷 等行為，終身或多年不得任用。相較之下，衛福部卻對狼醫輕輕放下。

林淑芬質疑，衛福部承諾建置「狼醫平台」，卻推託無法源依據，遲遲沒下文。各國均設有狼醫查詢平台，呈現醫師執業背景，有無紀律處分、法律處分等紀錄，藉此減輕民眾對特定科別不信任與擔憂。再者，大部分認真行醫者也盼藉此「驅逐劣幣」，而衛福部不作為，「護短體制就是惡行的溫床。」