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不敵極端天氣 護岸設施嚴重破壞 台南七股潟湖恐消失

記者鄭惠仁／台南21日電
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台南七股網仔寮汕守護七股潟湖，也是曾文溪以北主要的牡蠣養殖區。（圖／台南社大提供）
台南七股網仔寮汕守護七股潟湖，也是曾文溪以北主要的牡蠣養殖區。（圖／台南社大提供）

台南市青山港汕、網仔寮汕守護著北門潟湖與七股潟湖，不敵極端天氣及颱風的風暴潮，摧殘與破壞嚴重，雖設置沙腸袋，以減浪柵守護沙洲，但環保團體指人工設施微不足道，沙洲、潟湖恐全面消失；市府水利局表示，會與水利署密切合作，守護海岸和潟湖。

台南社大環境小組日前到北門、七股、將軍海濱調查海廢及記錄海岸變化，青山港汕近年頻遭風暴潮掃過，防風林早已死光光，市府以沙腸袋守護，但沙腸袋久了質劣，失去功能，市府目前正進行灌袋，重築防護線。

研究員晁瑞光說，網仔寮汕北側防風林之前遭沖破，去年新築的防浪柵也在颱風時遭風暴潮破壞，少了防護，現在到了碼頭已幾乎可見海；七股雷達站處過去是潟湖，如今退潮已幾乎是沙灘，僅剩約100多公尺水域。

環團表示，曾文溪以北的海岸線，因沙灘後退等影響，許多防風林難擋海浪沖襲陸續枯死，國聖燈塔附近最為嚴重，七股潟湖與北門潟湖是重要養殖區，因潟湖外的青山港汕、網仔寮汕抵擋不住海浪等影響，再加上淤積，北門潟湖退潮時已如沙灘，七股潟湖淤積也加重，雖有疏濬，但仍敵不過自然的力量，擔心再過幾年，七股潟湖將成彰濱海岸景象。

市府指出，委請成大團隊就曾文溪以北就漂沙、季風、洋流、凸堤效應等做綜合性研究，守住頂頭額汕、青山港汕、網仔寮汕是重中之重。

水利局長邱忠川也強調，曾文溪以北的海岸防護有很多建議，包含設置離岸堤等，會先做好相關研究，包括數值模擬、水工模型等，以對症下藥。

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