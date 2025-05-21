賴清德擬成立主權基金 喊話立院支持

賴清德總統表示，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台，充分運用台灣產業的優勢，由政府主導，協同民間企業的力量，布局全球。（中央社）

賴清德 總統昨發表就職周年談話，宣布將透過立法成立主權基金，打造國家級投資平台，充分運用台灣產業優勢，由政府主導，協同民間企業力量布局全球，連結AI時代主要目標市場。他說，當前是非常理想的時刻，呼籲立法院支持。

賴總統表示，台灣的經濟路線很清楚，會以市場為導向，推動立足台灣、布局全球，並加強美國的經濟路線；台灣的貿易策略很清晰，將擴大和美國以外更多民主自由國家的市場連結，行銷全世界。未來將繼續努力與友盟國家簽署投資保障協定及避免雙重課稅協定，台灣也積極跟其他國家洽簽貿易協定，持續爭取加入CPTPP等區域經濟整合。

「政府將成立推升台灣經濟發展動能的基金。」賴總統表示，對外，要放眼全球、投資國際市場，政府將成立主權基金，打造國家級的投資平台；對內，要深耕在地供應鏈 、強化產業因應變局的能力，政府將提升國發基金功能，達到產業再造的目標，協助國內產業及中小企業轉型升級，提升產業國際競爭力。

賴總統並未直接回應媒體所提主權基金是否投資美國的問題。他說，這是基於國際經濟戰略布局，要因應整體國際經濟情勢的變化，未來會通過立法，由政府來掌握，主要是對外投資，因此政府會考慮前瞻性、必要性，也會協助國內產業在全球的布局。

賴總統表示，現在剛好是非常理想的時刻，所以政府提案，呼籲未來法案送到立院時，朝野能給予寶貴意見和必要支持，讓這個國家政策做到最好。

行政院發言人李慧芝表示，行政院將會請國發會、央行 及財主單位共同列出具前瞻性及必要性的專案及立法規畫。