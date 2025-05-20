Nvidia黃仁勳站台相挺蔡力行演講 蔡力行驚喜送上這禮物

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳（左）接受聯發科執行長蔡力行（右）致贈的驚喜禮物。（取材自直播頻道）

聯發科執行長蔡力行20日在台北國際電腦展（COMPUTEX）發表主題演講，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 也出席站台相挺，再度表示輝達現在是AI 基礎建設公司，自稱「營建工人」，現在是在「打造半客製化AI基礎建設」，蔡力行則意外送上黃仁勳最喜歡的通化夜市鄭阿姨水果攤的水果。

蔡力行在介紹聯發科的產品，在提到與輝達DGX Spark等產品的合作時，介紹黃仁勳出場。

黃仁勳用中文說「大家好」，與現場聽眾打招呼。蔡力行在詢問黃仁勳是如何完成這麼多新產品時，黃仁勳打趣地回答：「我不知道怎麼做，我只知道要做到。」黃仁勳也說，他喜歡和聯發科的合作關係，盛讚聯發科的AI基礎設施規模。

黃仁勳說，之前要享受AI的唯一模式，就是連結到雲端，因此輝達決定設計DGX Spark。他表示，其中一個重大構想是NVLink Fusion，AI運算是非常不同的運算模式，NVLink擴大電腦的運算規模，而輝達決定要做的，就是開放基礎設施， 讓輝達的生態系能和其他生態系相聯，達成雙贏局面，

黃仁勳重申，輝達從電腦公司開始，現在要做的是為地球打造AI基礎建設，每個產業都會有AI基礎建設，因此現在是在打造半客製化AI基礎建設。蔡力行形容黃仁勳是「AI基礎建設人」（AI infrastructure guy），黃仁勳則自稱是「營建工人」。

蔡力行回憶，他3月被黃仁勳招待美味的鬆餅餐點，他表示，為了回報要致贈禮物，眾所皆知黃仁勳最愛台灣的夜市，尤其是通化夜市，他因此送上鄭阿姨水果攤的水果，形容這是台灣的「夜市方案」（night market package），黃仁勳表示他很喜歡青芒果，形容為珍寶（treasure）。

蔡力行的演講主題為「從邊緣AI到雲端AI的願景」，他表示，聯發科產品目前已支持超過540種AI模型。他討論了個別產品，包括天璣（Dimensity）9400晶片與9400+晶片，聯發科的生成式AI執行能力也強化攝影體驗，提高了照片的銳利度。

他也說，聯發科的產品協助強化裝置上AI推理能力，包括Google Chromebook，並且討論AI驅動的物聯網（IoT），聯發科正與機器人公司合作，運用該公司的物聯網晶片。

蔡力行也介紹聯發科的雲端AI產品，包括為資料中心客戶所設計的ASIC、以及為雲端開發者設計的AI超級電腦。他說，ASIC晶片尺寸愈來愈大、組成愈來愈複雜，涵蓋許多晶粒，也運用先進封裝技術，聯發科以強大的智慧財產組合、協同生態系及策略性的互動模式打造這些產品。他也展示AI ASIC的科技路線圖。