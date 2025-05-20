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「機器人將成下個兆元產業」Nvidia黃仁勳揭示5大AI發展布局

記者鐘惠玲、簡永祥／綜合報導
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Nvidia執行長黃仁勳宣布台灣新總部落腳台北的北投士林科技園區。(記者林俊良／攝影)
Nvidia執行長黃仁勳宣布台灣新總部落腳台北的北投士林科技園區。(記者林俊良／攝影)

Nvidia(輝達，又譯英偉達)執行長黃仁勳19日在台北國際電腦展主題演說中指出，看好通用機器人將開啟下一個兆美元產業，Nvidia一路從晶片公司、系統公司、資料中心公司，現在將變身為AI基礎建設公司。

黃仁勳演講時強調儲存裝置在AI世界的重要性。他表示，AI下一步是擴展到每一個裝置、每一個終端，而儲存與記憶體將成為關鍵基礎設施。他也揭示Nvidia與AI產業的五大發展布局，包括推動半客製化AI基礎建設、發展個人AI超級電腦、加速價值數兆美元的IT基礎設施轉型為企業級AI工廠，以及正在建構混合量子－GPU運算等。

黃仁勳說，AI正為各產業帶來變革，每家公司為了業務營運，以及驅動旗下產品的智慧功能，勢必都將建造或租用AI工廠。Nvidia透過全球合作夥伴生態系，正協助企業將AI導入勞動力、將工廠自動化，以及打造AI原生產品。

黃仁勳原訂11時開始的演講，上午8時即湧入排隊人潮。演講共吸引近約4000人進場聆聽，現場座無虛席。黃仁勳在開場時就用中文問候「大家好嗎？」，還提到他的父母也來到現場。

一如他過往的演講，他秀出招牌供應鏈背板，涵蓋122家台企、學術機構與醫療機構夥伴，老面孔鴻海、廣達等都在名單上；值得一提的是，威剛、群聯首度入列輝達供應鏈，是黃仁勳供應鏈背板最大亮點，意味後續將跟著Nvidia一起分食AI商機。

首度以英特爾執行長身分赴台的陳立武19日宴請供應鏈夥伴，他在致詞時強調台灣產業生態系將在英特爾的未來成功中扮演極為關鍵角色，並強調將以執行力讓英特爾東山再起，打造「新的英特爾」。

陳立武說，自己的風格是「少承諾，多實現」，讓英特爾東山再起的唯一方法，就是「執行、執行、再執行」；他對供應鏈夥伴喊話，「我名片上的電話號碼就是我的手機號碼，任何時候都可以傳訊息給我，我想聽到你們的消息」。

他透露，這次意外接任英特爾執行長，「我跟團隊還有客戶說，只要公司需要我，我就會一直待著，可能是5年、10年，也可能是20年」，展現重振英特爾的決心。

台積電執行副總暨共同營運長秦永沛、鴻海董事長劉揚偉、廣達董事長林百里、廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令、華碩董事長施崇棠、華碩共同執行長許先越、胡書賓、聯發科執行長蔡力行、和碩董事長童子賢等皆出席聆聽。

AI 英特爾 黃仁勳

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