幕後／黃仁勳最後鍾情士林北投 最大關鍵蔣萬安親自出馬

台北市長蔣萬安。（記者潘俊宏／攝影）

輝達 海外總部確定落腳士林北投。據了解，黃仁勳 屬意北市士林北投是因諸多考量，包括北市有AI發展最好的總部群聚效應、還有地理區位、總部土地需夠大、人才、交通便捷等多考量。但最關鍵就有台北市長蔣萬安 的積極爭取，並親自與黃仁勳電郵往返。

知情人士透露，蔣萬安與黃仁勳其實在去年，就因合作夥伴的牽線，兩人在台北大巨蛋為味全龍開球，開啟兩人情誼，後續就密切有保持聯絡。當輝達宣布要找海外總部，雙方幕僚就開始保持密切聯繫，並定期視訊開會，不僅與台北輝達，還與美國輝達總部保持往來。

甚至為了爭取輝達到台北市，蔣萬安除了與黃仁勳親自電子郵件往返，也指示同仁積極協助，並指派副市長李四川擔任召集人，指示都發局、地政局協助輝達「將總部選址談下來」，不僅沙盤推演可能的地點，幕僚也親自帶對方團隊到可能的選址地點，包括花博，南港、松南等看場地。