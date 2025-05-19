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黑白集／核電人才也歸零 新核能將無兵可用

黑白集
核三廠結束長達40年運轉，圖為最後一天核三廠大門口。（記者潘奕言／攝影）
核三廠結束長達40年運轉，圖為最後一天核三廠大門口。（記者潘奕言／攝影）

就在AI教父黃仁勳再度訪台，且可能揭曉輝達台灣總部落腳處的同時，台灣最後一座核電機組走入歷史，這對台灣積極發展成AI科技島無疑是最大的警鐘。而非核家園不但可能帶來缺電危機，隨著核電廠全數關閉，這些具有多年核電實務經驗的優秀人才也將下線，未來就算有新核能技術，台灣恐已無可用之兵。

核三廠除役前夕，閣揆卓榮泰視察了桃園三接觀塘港、大潭電廠，卓揆跟台電董座曾文生一搭一唱，掛保證大潭電廠滿載可取代核三廠停機後的電量需求。問題是，各縣市都在積極爭取AI產業進駐，未來隨著AI廠遍地開花，不斷推升的用電需求，政府這張穩定供電支票效期能有多久？

而核電歸零，令人憂慮的不光是電力缺口，台電超過3000名具電廠實務經驗的核電人才不是投閒散置，就是得另謀出路，甚至外流。台灣發展核電半世紀，核電廠運轉紀錄優良，背後仰賴的是一群高度專業的人才日夜奉獻，這些核電人才是歷經數十年培養的珍貴資產，卻因錯誤的能源政策以致英雄無用武之地。

賴政府成天掛在嘴上稱對新核能有期待，但人才斷層恐導致未來新核能應用出現時，台灣根本無人可用的危機。這是民進黨政府在執意關閉所有核電廠時，壓根沒想到的問題，更再次印證這個政府的莽撞與執拗。

AI 黃仁勳 輝達

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