兆元宴再現 黃仁勳謝台供應鏈「世界最令人驚豔的執行長們」

輝達創辦人暨執行長黃仁勳17日晚第三度選擇在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，台灣重量級科技業老闆都現身與會，黃仁勳先向每位與會者致意並致詞，隨後和與會者一起大合照。（記者潘俊宏／攝影）

輝達 （NVIDIA）執行長黃仁勳 昨日宴請台灣科技大咖，他受訪時指出，AI （人工智慧）產業才正要開始，輝達與台灣AI供應鏈夥伴保持緊密關係，共同推動產業持續壯大。

今年輝達「兆元宴」大咖雲集，包括台積電董事長魏哲家、廣達董事長林百里及副董事長梁次震、聯發科執行長蔡力行、和碩董事長童子賢、緯創董事長林憲銘、英業達董事長葉力誠、仁寶董事長陳瑞聰、華碩董事長施崇棠、光寶科總經理邱森斌都名列其中；其中仁寶首度現身兆元宴。

值得注意的是，黃仁勳在宴會結束前親自送魏哲家上車，凸顯對台積電極為重視。黃仁勳表示，晚宴主要是慶祝Grace Blackwell系統成功量產，台積電致力於提供高階技術與合理價格，對AI產業發展非常重要，這也是台積電能如此成功的地方。

針對近期市場傳出美國總統川普擬取消前朝制定的AI禁令，對此，黃仁勳回應，樂見AI技術與產業能獲得更多自由發展，且事實上AI技術競爭非常激烈，限制技術對外輸出不是一件好事，應最大限度推廣AI技術交流。

此外，黃仁勳昨日也向現場媒體介紹參與「兆元宴」的台灣供應鏈夥伴是「全世界最令人驚豔的執行長們」，並再次向供應鏈夥伴表達感謝與肯定，隨後就前往參加世壯運開幕。

針對輝達與台廠之間的合作，光寶科總經理邱森彬在受訪時指出，目前供應鏈都在積極準備GB 300相關業務，也注意到輝達在中東取得大單，希望能爭取合作機會，一起進軍中東AI市場。

廣達資深副總暨雲達科技總經理楊麒令也在宴會後受訪表示，AI需求一直都很強勁，公司與輝達合作正在擴大，但關稅戰是一個不確定因素，必須緊密觀察後續發展。

另一方面，外界猜測輝達台灣總部很可能設在北士科，預料有可能在19日主題演講時釋出台灣新總部相關訊息。對此，黃仁勳昨日並未正面回應，僅表示台灣這座島上任何地點都是潛在選項，他不想現在先公布，以免破壞驚喜。