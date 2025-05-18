告別核三 居民依依不捨憂用電 卓榮泰：不用擔心

核三廠二號機17日晚7時許開始冒出陣陣白煙，像是向周邊居民道別。（記者潘奕言／攝影）

核三廠昨晚停役，深夜12時前反應爐停機，宣告台灣進入無核時代，周邊居民對相處40年的「鄰居」都有些依依不捨，也希望核三停役後不要影響民眾用電。行政院長卓榮泰 說，「在這個無核的時代、用電無虞」，大家不用擔心。

核三廠二號機昨天下午1時起操作降載停機，晚上10時完成發電機解聯，晚上12時前完成反應爐停機作業，之後將逐步退出反應爐內核燃料，預計5月30日前把核燃料全部移出至用過的燃料池內。

核三廠前天預告，機組停機期間可能有乾淨白色水蒸汽排出，乃正常現象，民眾不用驚慌。昨晚7時許，二號反應爐開始冒出陣陣白煙，在夜空下並不清楚，卻像是核三廠向周邊居民道別。

住在核三廠對面的廖姓居民說，核三廠40年來對國家經濟發展及民生用電「有功勞也有苦勞」，帶來就業機會也兼顧地方發展，未來可能看不到人車出入的熱鬧景象，只能當成回憶了。李姓居民說，不反對核三廠停役後轉型光電場，只是擔心電會不夠用。

屏東縣長周春米也在臉書寫道「懷著五味雜陳的心情，向這座走過40年風雨的核電廠道別」，屏東好不容易走到非核家園，絕不可能在未經實質審核直接延役甚至立刻重啟，縣府會持續強化核安把關機制。

卓榮泰昨天到台南訪視鹽水岸內糖廠影視基地時宣布，台灣開始進入沒有核能的時代，台電事先已清楚告訴國人，後續各種能源措施該怎麼做，會系統性地告訴國人，「用電無虞，大家不用擔心」。

高雄市長陳其邁 形容核三廠如同一輛開了40年的老車，未來是否延役重啟，需要先取得社會共識及解決核廢料處理問題。

反核人士17日晚10時用雷射將「非核家園、No Nukes TAIWAN、No Nukes ASIA」字樣打在台電大樓上。（記者黃義書／攝影）

台灣環境保護聯盟昨晚在台電大樓前舉辦迎接非核家園晚會，逾50人齊聲為二號機停轉歡呼，並在台電大樓打上「No Nukes Taiwan,No Nukes Asia」投影。