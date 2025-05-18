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台東設陸域風電？環境部長：不鼓勵、不支持

記者尤聰光／台東18日電
環境部長彭啓明（中）表達立場，表示不鼓勵，也不會支持陸域風電設置台東。（記者尤聰光／攝影）
環境部長彭啓明（中）表達立場，表示不鼓勵，也不會支持陸域風電設置台東。（記者尤聰光／攝影）

台東海岸有廠商擬設陸域風力發電機引起居民反彈，綠委陳瑩、莊瑞雄昨邀環境部長彭啓明視察長濱鄉、成功鎮海岸，聽取地方意見，彭強調，台東這麼美的地方一定會好好保留和維護，未經大家同意絕不許破壞；藍委黃建賓批經濟部長郭智輝被爆出疑涉入台東風電開發案，環境部長突到台東「黑箱視察」風電，連在地立委都未通知，「是想要護航誰？」

陳瑩回應，昨天包括縣府環保局長、成功鎮長、長濱鄉長等人犧牲假日會勘，應該是黃建賓搞不清楚狀況；縣環保局長黃權煒說，兩天前就接獲環境部通知昨天的會勘行程，並非臨時通知，他也陪同，並不知道什麼黑箱作業的事。

彭啓明等人針對東海岸風電議題前往長濱鄉和成功鎮海岸線視察，聆聽鄉鎮長與居民意見，地方堅決表達反對設置陸域風機，希望環境部與地方站同一陣線。

彭啓明說，陸域風機會造成低頻噪音、炫影及震動，對居民確有很大的影響，因此，環境部對設置陸域風機有管控機制，像規定周邊500公尺有建築物，一定要做環評審查，另依原住民基本法也要說明溝通取得共識，環境部立場不鼓勵，也不會支持。

莊瑞雄說，彭啓明不是來拆彈，而是讓它連蛋都孵不出來，地方不反對綠能，而是必須是適合的綠能，陸域風機就不適合出現在台東；陳瑩說，她一定緊盯環境部和經濟部，不允許也不可能讓陸域風機通過。

黃建賓指出，郭智輝剛被爆出疑涉入台東風電開發案，環境部突然在媒體群組公告彭啓昨天要到台東視察風電，通知倉促也未標註行程地點，甚至表明不開放採訪，也未通知在地立委，儼然是「黑箱視察」行程，企圖規避國會監督，「難道是要提前幫誰拆除未爆彈？還是有更多不可告人的祕密怕人發現？」

綠能 郭智輝 原住民

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