我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巧到不能再巧 威州這家醫院14名護理師同時懷孕

墨西哥軍艦撞紐約布魯克林大橋 增至2死 初步釀禍原因曝光

黑白集／不願作球給雙北 賴清德忘了自己是總統

黑白集
賴清德總統不出席世壯運開幕典禮，被疑是不願作球給藍營市長蔣萬安的自私心態作祟。（本報資料照片）
賴清德總統不出席世壯運開幕典禮，被疑是不願作球給藍營市長蔣萬安的自私心態作祟。（本報資料照片）

世壯運17日晚在台北大巨蛋揭幕，今年總參賽人次逾4萬，是迄今在台舉辦的最大型國際賽會。但這場讓台灣在全球露臉的體壇盛會，賴清德總統卻以「國政繁忙」為由不出席，再次印證其雞腸鳥肚性格，貶損國家利益亦在所不惜。

世壯運主辦方2月即邀請正副總統參加，府方直到兩天前才說總統不克出席。不料北市府宣布輝達創辦人黃仁勳擔綱世壯運聖火手，總統府又急忙通知副總統蕭美琴會出席。黃仁勳才陪同川普現身阿聯宮殿，隨即趕來台北。在台美關稅談判的關鍵時刻，賴清德卻錯失與黃仁勳同台互動的機會。

但就算黃仁勳未參加，以世壯運「讓世界看見台灣」的規模，身為地主國的總統都應出席。對照當年高雄世運會、台北世大運，時任總統馬英九、蔡英文均排除黨派考量與會，如今賴清德竟成為台灣主辦重要國際賽事首位「缺席總統」，何其難堪與不智。

弔詭的是，總統府網頁顯示賴清德昨天「無公開行程」。不禁讓人好奇，賴清德究竟有何私密行程重要性超過世壯運？原因恐怕只是不願作球給藍營市長蔣萬安的自私心態作祟。

賴清德只看到世壯運主場在雙北，沒看到台灣就是主場；他只在意不能給蔣萬安舞台，不在意台灣難得的國際舞台。賴清德上任一年，還是心胸狹隘、德不配位，甚至「忘了自己是總統」。

賴清德 黃仁勳 蔣萬安

上一則

世壯運蔣萬安、侯友宜將下場競技 金曲歌王蕭煌奇比柔道

下一則

冷眼集／哭窮戲碼被拆穿 卓榮泰用杯子蛋糕自打臉

延伸閱讀

蹭黃仁勳？趙少康批賴清德丟臉：世壯運開幕做這事更漏氣

蹭黃仁勳？趙少康批賴清德丟臉：世壯運開幕做這事更漏氣
從兩岸關係談到立法院亂象 賴清德幽默模仿王金平

從兩岸關係談到立法院亂象 賴清德幽默模仿王金平
黃仁勳宴請科技業老闆 第3度選「這家餐廳」

黃仁勳宴請科技業老闆 第3度選「這家餐廳」
NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

NVIDIA高階晶片轉賣中國？黃仁勳稱難走私「大家非常謹慎」

熱門新聞

台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
示意圖／取自123RF

日本泡湯拍照害多人裸體曝光 台婦道歉：嚴重老花

2025-05-16 17:55

超人氣

更多 >
突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空

突遭ICE拘留…華人農場主在美拚搏17年 恐淪一場空
川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價

川普威脅沃爾瑪自己吞下關稅 不能漲價
「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬

「不夠窮又不夠富」華男動盲腸手術 帳單高達20萬
好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味

好市多這款拌麵香氣逼人 愛蔥族讚：濃郁微甜台式葱油味
廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃

廁所牆壁挖洞…紐奧良監獄集體越獄 10人在逃