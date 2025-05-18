世壯運開幕大巨蛋1.8萬人歡呼 黃仁勳點聖火掀高潮

世界壯年運動會17日晚在台北大巨蛋開幕，開幕表演場面盛大。（記者曾原信／攝影）

雙北世壯運開幕典禮昨晚在台北大巨蛋登場，備受矚目的輝達創辦人黃仁勳 昨任聖火代表，壓軸入場掀起活動最高潮，黃仁勳與退役球星彭政閔等聖火代表種下「希望樹苗」，現場展現絢麗的「生命之樹」光影秀，為14天的賽事揭幕。

來源：聯合新聞網

開幕典禮以「We share the same Sky」為主題準時開場，台北大巨蛋湧入選手、貴賓及觀眾共1萬8000人。各國選手持國旗魚貫繞場，IMGA國際壯年運動總會會長Sergii Bubka、台北市長蔣萬安 、新北市長侯友宜 入場，立法院長韓國瑜也驚喜現身。

世壯運開幕，中華民國國旗也在選手進場時飄揚。（記者曾原信／攝影）

賴清德總統日前宣布不出席世壯運，16日改派副總統蕭美琴出席，被質疑是因黃仁勳要參加才急轉彎，總統府稱維安團隊已於4月21、23日先至大巨蛋場地實施會勘，並非臨時決定參加；但北市還原時間軸，當時維安以總統規格規畫，5月13日接獲總統不出席，也未安排其他人。

國民黨議員柳采葳說，以國安單位的做法，對於總統可能會出席的場館，本來就會先去會勘，評估是否適合，動線如何安排。但維安在4月是以總統規格做規畫，而非副總統，總統和副總統是兩個不同的維安團隊。柳采葳再批，總統府的說法是置換概念，難道「有去會勘，就是要去嗎？」且最後是副總統要去，國安團隊還是要重新會勘一次「副總統來，維安難道不要重新思考？」

Sergii Bubka致詞說，距離上次紐西蘭奧克蘭世壯運已八年之久，如今能再次見到全世界的壯年選手們齊聚，令人振奮；他也誠摯向台北、新北表達謝意，熱情接待與全力投入，讓盛會成為難忘回憶。

「一起和世界挑一場」，蔣萬安說，107個國家、2萬5000多名運動選手和隊職員在這裡齊聚一堂，打破種族文化、語言的隔閡，共同分享和平與喜樂；參賽人次也突破歷年國際綜合性運動賽會的紀錄，讓北市有機會讓世界看到辦理國際大型運動賽會的深厚實力。

「要謝謝柯文哲市長，當年一起努力過。」侯友宜回憶，雙北2019年向國際壯年運動總會提出申請，2020年取得主辦權；5月30日將在新北市美術館舉辦閉幕典禮，在戶外展演搭配壯麗的煙火秀，開放自由入場。

聖火儀式共有五名代表，分別是棒球傳奇彭政閔、奧運拳擊金牌得主林郁婷、金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂和三度榮獲金馬影后的張艾嘉。

雙北世壯運開幕典禮17日晚在台北大巨蛋登場，輝達執行長黃仁勳擔任聖火代表，壓軸現身掀起活動最高潮。（記者曾原信／攝影）

「AI教父」黃仁勳壓軸入場，現場爆發最大掌聲，黃仁勳邊鼓掌入場，也展開雙臂接受大家歡呼，眾人放下樹苗盆栽後，大巨蛋展現「生命之樹」光影秀，絢麗的動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果，現場選手與觀眾驚呼。