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雙北世壯運17日開幕 大巨蛋看黃仁勳傳聖火

記者邱書昱／台北即時報導
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「AI教父」黃仁勳出席雙北世壯運壓軸舉聖火，宣告台北市長蔣萬安和賴清德總統的「政治世壯運」正式開打。（路透）
「AI教父」黃仁勳出席雙北世壯運壓軸舉聖火，宣告台北市長蔣萬安和賴清德總統的「政治世壯運」正式開打。（路透）

雙北世壯運開幕典禮將於17日晚7點於台北大巨蛋登場，典禮以「We share the same Sky」為主題，當中備受矚目的輝達創辦人黃仁勳擔任聖火代表，據了解，過程中不會致詞。

開幕典禮於晚間7點登場，節目融合文化、慶典與嘉年華氛圍，並透過多元歌舞及台灣經典音樂，傳遞雙北文化底蘊及包容，同時，科技藝術與聲光表現是開幕的亮點，整場活動利用動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果。

影片來源：2025雙北世界壯年運動會

活動首先由2分鐘的影片「敬夢想」開場，運動員屆時將陸續進場，隨後於晚間8點6分時，由金曲原民創作歌后ABAO阿爆、那屋瓦少女隊與特技舞者演出約14分鐘，緊接著由IMGA會長代表官方致詞，以及主辦城市的台北市長蔣萬安、新北市長致詞，並升會旗及運動員宣誓。

在8點39分時，會由中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑、葉伊恬與舞者演出。演出過後由五位聖火代表，分別是運動代表是棒球傳奇的彭政閔，年輕代表是奧運拳擊金牌得主林郁婷、共融代表為金氏世界紀錄「最年長羽球員」林友茂、文化代表是3度榮獲金馬影后的張艾嘉，以及科技代表黃仁勳。

據了解，五位聖火代表會從後台步入舞台，過程中不會致詞，之後則是結合開幕式打造的科技藝術與聲光表現，透過動態影像、燈光波動設計及多層次舞台效果，點亮茁壯的大樹。

活動尾聲則是由超人氣樂團告五人、「跨世代最潮」母子檔比莉周湯豪、街舞領袖林剛一（林耿弘）、哈妹（周佩芸）、囂張（蕭裕璋）、中華職棒應援團，揭開未來10多天的賽程。

黃仁勳 羽球 江宏傑

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