新冠病毒株多元化 台疫情再升溫 醫：這些人出國要小心

疾管署發言人羅一鈞表示，本周四天新冠接種人數已經超過9000人，比上周同期增加兩成，而新冠疫情預估在6月迎來疫情高峰。(本報資料照片)

台灣新冠疫情 連5周上升，上周就診人數近萬人，衛福部疾管署預估，疫情將在6月達高峰。專家說，全球流行病毒株多元，疫情恐呈現「一波未平、一波又起」，要在兩、三個月內緩和恐有難度，建議慢性病、癌症 病人及中高齡族群與有出國計畫者提高警覺，接種疫苗 預防重症。

「全球各地流行病毒株不同，新冠疫情恐要三 個月以上才能降溫。」台大醫院小兒部主治醫師黃立民指出，台灣目前主流病毒株為NB.1.8.1，與香港、大陸相同，但美國則有其他病毒株流行，這與過去全球流行病毒株相近的情況不同，恐導致一隻病毒流行趨緩，下一隻病毒又來，要在兩、三個月內緩和有難度。

疾管署發言人羅一鈞表示，5月12日至15日新冠疫苗接種人數共計9092人，較上周同期增加21%；前天接種2810人，創下7周來單日新高紀錄，顯示民眾接種意願提升。世衛組織公布新冠病毒株仍為JN.1，跟目前接種疫苗相同，公費莫德納JN.1疫苗約有318萬劑，6個月以上民眾皆可接種。

台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，全球主流病毒株仍以JN.1和LP.8.1為主，JN.1疫苗在防範重症仍具有保護力。呼籲免疫力低下族群，包括慢性病、癌症病患及中高齡族群與有出國計畫者，盡早接種JN.1疫苗。

食藥署副署長王德原表示，目前醫用新冠快篩試劑庫存約15萬劑，家用新冠試劑庫存約3萬劑，已緊急要求國內業者增產，家用及醫用快篩試劑各生產8萬劑，共16萬劑，後續視疫情需求滾動調整。