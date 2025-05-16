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電腦展「仁來瘋」效應 北市飯店住房率破9成 房價漲2成

記者黃淑惠／台北16日電
輝達執行長黃仁勳。 (記者吳康瑋／攝影)
輝達執行長黃仁勳。 (記者吳康瑋／攝影)

台北國際電腦展（COMPUTEX）下周二（20日）開展，又有輝達執行長黃仁勳赴台旋風加持，北市飯店業商務客搶住宿榮景再現，信義計畫區、南港區五星飯店爆滿並且外溢，其他區指標飯店住房率也衝高至九成。

黃仁勳近日前往沙烏地阿拉伯，相比去年赴台時間還晚，目前私人包機仍在阿布達比機場，不過供應鏈日前傳出，黃仁勳將在17日宴請供應鏈夥伴，再次上演「兆元宴」，鴻海集團董事長劉揚偉則證實，地點就在磚窯餐廳。黃仁勳此次赴台公開行程，包括19日台北國際電腦展主題演講，21日全球媒體交流會，而在電腦展期間也將為供應鏈夥伴站台加持。

「仁來瘋」效應，也帶動飯店住房率，其中台北晶華酒店、台北寒舍集團、六福旅遊集團、漢來飯店、君悅酒店、台北W飯店及台北萬豪等，住房率、房價全面衝高，房價漲幅上看兩成，平均住房率在95%以上。

台北國際電腦展即將在5月20日開展，19日就開始暖身，各家飯店業者近日提前感受到人潮商機，台北知名五星級飯店住房率都相當滿，5月20日揭開序幕展期到5月23日結束，這些天飯店商務客業績超夯。

台北晶華酒店住房率預計為94%、平均房價可達7800元(台幣，下同)，較去年同期住房率約成長4%，平均房價約成長26%。住房客源主要為美國占25%、日本22%和韓國15%，明顯增加的商務人士主要來自美國及韓國。

距南港展覽館最近的台北六福萬怡酒店及台北漢來大飯店業績直接受惠，這也是漢來開幕後第一次感受到電腦展搶住房的威力；漢來截至目前住房率逾九成，不包含展房營收，平均房價9100元，預估最後住房率達95-100%。

六福萬怡餐飲部分，粵亮餐廳以經典廣式料理吸引商務客，除包廂近全滿，訂位也達95%，敘日Buffet及酒吧因型態不同，多以展覽期間現場客人為主，推出參、逛展之餐飲優惠業績也相當好。

國際知名連鎖品牌台北君悅、台北W飯店、台北萬豪同時受惠電腦展及「2025雙北世界壯年運動會」住房率都非常好。台北君悅今年電腦展期全館平均住房率上看93%，平均房價近9000元；台北君悅針對海外商務赴台旅客，提供企業長住優惠專案，拉高全年平均住房率。

台北萬豪酒店預估今年展期期間住房率可達93.1%，平均房價7100元，為迎接10周年，特別與大溪威斯汀酒店聯合推出雙城專案，期待提供商務延伸在地觀光旅遊新選擇。

寒舍集團的台北喜來登表現最亮麗，目前展期住房率90%、平均房價5700元，2024年時展期住房率88%、平均房價5220元。平均房價成長近10%。

房價 黃仁勳 供應鏈

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