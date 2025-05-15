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台北世壯運周六開幕驚喜 黃仁勳當聖火代表

台北世壯運周六開幕驚喜 黃仁勳當聖火代表

記者楊正海、李承穎、許正宏／台北即時報導
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輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影。(本報系資料照)
輝達執行長黃仁勳（左三）去年應邀到大巨蛋為中華職棒比賽開球，與台北市長蔣萬安（右二）一同合影。(本報系資料照)

台北世壯運周六將在台北大巨蛋盛大開幕，北市府今(16)公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，親自擔綱象徵「科技」領域的聖火手；據悉，黃仁勳與北市府已有合作經驗，這次也爽快答應，一展親民風格。

世壯運執委會已陸續公布聖火代表，包含彭政閔、林郁婷、林友茂和影劇人張艾嘉，今又重磅公布壓軸聖火代表黃仁勳，據了解，這項跨界合作並非臨時起意，北市府去年就悄悄展開佈局，北市府除了與輝達之間的各領域合作接觸之外，還開展了一條以場地空間為主軸的支線任務，以Computex場地方的身分推進雙方關係。

當時，輝達為籌備COMPUTEX年會來台，尋找能夠凸顯企業形象與科技創新精神的場地，最後看中台北流行音樂中心的國際感與象徵性，於是雙方便展開密集接洽。

知情人士指出，正式在場地洽談的過程中，北市府展現行政彈性及高度的誠意，也在各層級協調上發揮專業，在雙方本有默契的基礎上堆疊信任，也為後續的合作鋪下關鍵伏筆。而整個接觸與溝通當中，雙方始終保密，直至黃仁勳最終親自拍板來台，相關訊息才得以曝光。

北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳...
北市府今公布壓軸聖火代表，是全球AI龍頭輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳。(路透)

該人士透露，當黃仁勳來台時程確定後，北市團隊隨即提出進一步邀請，主動爭取他出任世壯運「科技聖火代表」。由於彼此已有合作基礎與默契，黃仁勳也爽快答應，一展他親民的風格，以行動展現對台北盛事的正面態度。

知情人士表示，市長蔣萬安也對這場合作表示肯定，正是台北市主動出擊、重視國際交流並展現行動力的具體成果。黃仁勳的加入，也讓世壯運開幕典禮不只是運動盛事，更成為象徵台灣科技能量與國際連結的舞台，凸顯北市作為亞洲指標城市的企圖心與執行力。

黃仁勳今年初來台談及台灣總部規畫時，曾提及希望未來可以在這建造一個非常漂亮的總部，而新光金日前代子公司新光人壽公告，新光人壽董事會決議處分資產，並授權董事長簽署備忘錄並處理相關事宜，據傳就是要與輝達進行合約轉移，輝達（NVIDIA）台灣總部傳有望設置在北士科T17、T18，不過新光人壽對此表示，不予置評。

而針對台灣總部是否定案落腳北士科，輝達也沒有回應。

黃仁勳 輝達 NVIDIA

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