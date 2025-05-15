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賴清德：新核能須符3前提 卓榮泰：無1000億補助電價恐漲

記者黃婉婷、林銘翰、李柏澔、鄭媁張文馨、陳儷方／台北15日電
屏東核三廠二號機將於5月17日正式停機，進入除役階段。（記者劉學聖／攝影）
屏東核三廠二號機將於5月17日正式停機，進入除役階段。（記者劉學聖／攝影）

核三廠二號機運轉執照周六到期，在野黨前天聯手通過修法，延長核電廠運轉年限。賴清德總統昨天在民進黨中執會表示，即便修法，也不可能在未經實質審核下直接延役或立刻重啟；但若能符合三項前提，政府對新核能態度仍舊開放。環團則呼籲行政院，針對修法提出覆議；政院僅稱，收到三讀法案條文後，將審慎研議內容。

賴清德所謂三項前提，即能滿足核安無虞、核廢有解及社會共識。他說，若未來新核能符合這三項前提，政府態度開放。

賴清德說，再過幾天，台灣將站在「非核家園」的新起點，民進黨態度是，核安疑慮要用更科學嚴謹的程序把關，核廢的選址要用更務實的態度共同面對，而民主的紛爭，則需要用更民主的方式，來定紛止爭、凝聚共識。

行政院長卓榮泰昨在網路節目專訪中也指出，「目前為止堅持非核，未來可以動態討論。」他說，當時不知道未來新的核能技術將更新，因此核定非核家園；當出現過去無法想像的新技術時，可以開放討論。

針對核電除役後是否帶動電價調漲，卓榮泰說，若台電虧損過高，且無法獲得在野黨支持撥補1000億元（台幣，下同，約33億美元），考慮到民生電價長期虧損每度一元以上，加上台電還需負擔財務利息，不排除有調整民生用電價格的可能。

對於藍白立委要求台電承諾2028年以前不漲電價，就支持撥補1000億元，台電董事長曾文生答詢表示，他沒有說一定不會評估核電廠延役，但不可以要脅台電。

不過，台灣環保聯盟昨發布聲明，強調台灣沒有發展核電的自然與社會條件，反對重啟老舊核電廠，呼籲政院提出覆議。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重行政部門的研判，目前也尚未討論後續救濟事項，未來有決定會向社會報告。

環境部長彭啓明表示，根據環評法相關規定，核電廠延役不需環評，除役卻需要環評，目前環評正在總體檢中，預計下半年能啟動環評法修法相關工作。

國民黨主席朱立倫昨宣示，近期將推動三項安全法案，包括國防現代法、產業安全法與能源安全法。

藍營高層則表示，美國已多次關切台灣能源穩定，並提醒「核能選項」，但賴政府理都不理。據了解，美國近日頻頻透過管道，對台灣政要關切台灣未來能源穩定的狀況，美方關切重點在於台灣廢核無助防衛韌性；尤其強調重點在延續現有發電方式，而非「對台灣出售新核能發電設施」。

賴清德 民進黨 卓榮泰

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