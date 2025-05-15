我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

正餐時間外老覺得餓？恐是蛋白質不足 營養師教簡單補足擺脫疲勞

川普6000億沙國大單灌水？紐時：不到一半 美企有出資

震央台東變嘉義…國家級警報誤判 氣象署：測站密度不均

記者胡瑞玲／台北15日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
嘉義大埔14日上午10時48分發生規模4.5地震。(圖／中央氣象署提供)
嘉義大埔14日上午10時48分發生規模4.5地震。(圖／中央氣象署提供)

中央氣象署昨上午先後針對花蓮縣、台東縣、嘉義縣、台南市、高雄市等縣市發送國家級警報，提醒台東將發生顯著有感地震，不料事後卻發現震央其實是在嘉義大埔，兩地相差近百公里，且地震規模僅4.5，讓台東民眾虛驚一場。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，主因是東、西部測站密度不平均產生的誤判，這也是氣象署長期希望解決的問題，但首要解決的是東南部通訊、電力及交通問題。

根據氣象署災防告警內容，台東東南海域昨上午10時48分發生有感地震，但實際震央卻是在西部的嘉義縣大埔鄉山區，兩者相差近百公里，台東最大震度更僅有一級，讓收到警報的花東民眾一頭霧水。

吳健富說，國家級警報是地震發生後前2秒，以P波振幅預估後面S波的情況，找出震央位置跟規模。

由於東南部及南部受限於地形及人口密度，測站數量較少，導致東、西部南端的地震預估容易偏向其中一側，若地震振幅較大，預估就會有落差。

吳健富說，東南部地區多為山脈、人口密度低，受限於電力、通訊網路及交通因素，測站密度較低，僅在人口密集區才有測站，且多設在中小學。

吳健富說，昨上午10時48分37秒這起地震，原先預估到東部有達規模6.4，後來資料慢慢進來才發現震央應該是位於中南部地區，但部分地區規模及震度仍有達國家級警報。

地震

上一則

台9藝人涉閃兵案 多家公立醫院複檢 北榮：配合調查

下一則

打詐變打折？大法庭：繳犯罪所得可減刑 法部：違立法目的

延伸閱讀

美東僑生聯誼會 捐贈1萬元給緬甸地震受災戶

美東僑生聯誼會 捐贈1萬元給緬甸地震受災戶
專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉

專家：卡斯凱迪亞斷層若大震 沿海土地恐永下沉
曼谷審計大樓倒塌89死8失蹤 搜救行動10日停止

曼谷審計大樓倒塌89死8失蹤 搜救行動10日停止
花蓮1小時連7震 台氣象署：主震為規模5.9

花蓮1小時連7震 台氣象署：主震為規模5.9

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
宏仁集團總裁王文洋。(聯合報系資料照片)

74歲王文洋被爆包養小50歲「學生妹」藏私生子 遭討10億

2025-05-13 01:55
台美詐騙案台籍的廖姓女成員是高階幹部，年初回來落網時手戴RM千萬名表，身家破億入境後就落網。記者曾健祐／翻攝

殺豬盤專騙美國退休者 女嫌戴鑽表「身價破億」返台落網

2025-05-14 15:24
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
台男阿信(化名)與妻子結婚後，妻子沉迷於道教信仰，自封為某天后，稱兩人同姓，如發生性行為生子是亂倫，拒絕同房；妻子更揮霍公司資金，導致公司被查封不動產。(本報系資料照)

妻子刻自己神像自封天后 拒絕同房稱會亂倫 他訴請離婚

2025-05-11 16:17
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41

超人氣

更多 >
川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了

川普提「對統一有利」 中國國台辦回應了
甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品

甚至比餐廳更好吃 老饕狂推這11款好市多冷凍食品
「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張

「衝動購物」狂買便宜貨堆滿屋 該丟該留？夫妻關係緊張
紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金

紐約市高齡化逐步嚴重 近6成長者無退休金
這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶

這10種裝潢拉高房價 買家瘋搶