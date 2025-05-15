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台環境部明公布「新空品白皮書」 拚2030年PM2.5降至10

記者李柏澔／台北15日電
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為響應2050淨零排放目標，環境部擬16日推出新空品政策白皮書，拚2030年PM2.5降至每立方米10微克。(記者劉學聖／攝影)
為響應2050淨零排放目標，環境部擬16日推出新空品政策白皮書，拚2030年PM2.5降至每立方米10微克。(記者劉學聖／攝影)

為配合2050淨零排放目標，環境部擬於明天推出「新空品政策白皮書，作為第三期空氣汙染防制方案執行重點，力拼2030年PM2.5年平均值降至每立方米10微克。不過環團直言，更重要的還是要建立達成進度的方法，以及沒有達成該如何究責。

台灣自2016年起，分階段推動各項空氣品質改善行動方案，第一期為2020年至2023年，第二期則為2024年至2027年，而新空品政策白皮書將作為第三期，即2028年至2031年空汙防制方案執行重點。

彭啓明表示，明天將公布新空品政策白皮書，其中有很大部分是要提高民眾在生活中的空汙意識，例如家用電器或交通工具產生的空汙等。環境部關於空汙與監測預報的工作也正在整合中，未來遇到空汙事件時，就能更快和地方應變處理。

環境品質文教基金會鄭佾展表示，白皮書的目的是要建立和民眾的信賴和政府的言出必行，因此更重要的還是要建立達成進度的方法，以及未達標該如何究責。

此外，彭啓明日前接受廣播專訪時提到，火力發電對空氣品質影響不大，台灣境內的空汙來源，電力業占比僅2.3%。不過彭的說法卻引發桃園市副市長蘇俊賓質疑是「選擇性的揭露」。

立委陳菁徽昨也在立法院社福衛環委員會質詢時提到，根據環境部報告，火力發電在硫氧化物（SOx）和氮氧化物（NOx）的占比分別約16%和40%，5月17日後核三廠二號機組將停機，屆時火力發電占比可能提高到84%，是否核電歸零對空汙有加劇影響。

對此，彭啓明表示，火力發電的汙染包含直接排放和衍生性汙染物，全台電力業造成的平均汙染只占PM2.5貢獻的2.3%，PM2.5主要還是由移動汙染源貢獻。環境部也評估過，核三廠兩個機組停止運轉後，PM2.5年平均值僅會增加千分之三。「自己是學大氣化學的，可以很有自信的說自己是對的」。

台中市爭好氣聯盟發起人許心欣批評，2.3%只是全台PM2.5排放中電廠的占比，對中南部燃煤電廠所在縣市及下風處縣市來說絕對不只這樣，燃煤電廠的巨量氮氧化物和硫氧化物都是衍生性PM2.5的前驅物，彭的說法只是用PM2.5排放量的部分資訊在混淆視聽。

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