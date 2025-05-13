台首實彈射擊「海馬士多管火箭」 火箭連最快7月成軍

台灣向美方採購、去年首批運交的11套「海馬士」多管火箭系統，12日在屏東九鵬基地進行首次實彈射擊。(記者陳正興／攝影)

台灣國軍向美採購的M142海馬士多管火箭系統，昨天在屏東9鵬基地進行接裝後首度實彈射擊，台國防部 長顧立雄視察演訓成效。不過火箭射擊過程中，過程中兩度發生訊號異常，導致射擊暫停，美方原廠人員在場協助技術支援。

台灣國軍向美國採購29套M142「遠程精準火力打擊系統」（HIMARS），首批11套於去年9月由中部10軍團58砲指部接收並展開換裝訓練，昨天首次實彈射擊驗證，11輛火箭車全數上場，總共射擊33枚減程練習火箭。

射擊全程分為四波次，每輛火箭車各發射3枚火箭，每波第一、二輪由每一車依序射擊單發、第三輪則進行齊射。但第一波齊射時僅一輛火箭車完成發射，第二波也發生狀況，隨後才在後續波次補射，總計仍依進度完成射擊33發火箭。

58砲指部副指揮官何至中上校解釋，兩波射擊時因發生訊號異常，由美方原廠人員協助進行故障排除，這也屬於接裝訓練過程中故障排除的一環，以利戰時能發揮實戰戰力。何至中強調，海馬士火箭連歷經接裝訓練、赴美受訓，都依照美方準則、技令和射擊程序完成所有射擊步驟。

何至中表示，海馬士和現役的國造雷霆2000多管火箭都是炮兵火力骨幹，兩者射程、性能各不同，軍方會依照各自特性做不同火力支援體系安排，形成高低搭配，以滿足全縱深的防衛作戰能力。

據了解，海馬士火箭連預計最快7月可以成軍，不過何至中指出，海馬士火箭連完成實彈驗證後，仍將回到駐地進行戰備任務訓練，相關期程都會依節點管制。