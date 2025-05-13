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考卷出題不雅…校長致歉 教師請假 爆曾獲「優良教師」

記者蔡家蓁／金門13日電
金門金城國中段考考題出現「精液豆漿」等大量不雅字眼，引發社會譁然。國教行動聯盟今日召開記者會指出，此事件不僅是教師個人失職，更反映台灣師資培育體系中性教育專業訓練不足的嚴重問題。(圖／國教盟提供)
金門金城國中段考考題出現「精液豆漿」等大量不雅字眼，引發社會譁然。國教行動聯盟今日召開記者會指出，此事件不僅是教師個人失職，更反映台灣師資培育體系中性教育專業訓練不足的嚴重問題。(圖／國教盟提供)

金門縣金城國中段考出現「精液豆漿」、「綠茶婊」等不雅詞彙，引發軒然大波，當事人翁姓教師本月9日已請假。教育處說，將視調查報告決定懲處，若確認違反性平，最重可取消教師資格。校長謝志偉昨致歉，強調調查委員一律外聘，絕不包庇。

據了解，37歲翁姓教師父母皆為退休教師。親友透露，翁從師大畢業即任教，可能因社會歷練不足導致命題惹爭議。校內同僚說，翁教學認真但作風獨特，平日熱中健身，與學生關係親近，但學生評價兩極。

校內人士透露，翁被約談時強調「教育自主」，認為基於教學評量需求出題；校長謝志偉直言「你過頭了」，提醒教學應該分級。很多教師得知後，感覺翁無悔意。

因命題風波，翁教師也遭起底，有人稱他2023年曾獲金門縣府「10年資深優良教師」，去年曾參與對岸節目稱廈門為「祖地」，也有家長投訴翁姓教師過去考題就曾出現不當內容。

國教盟家長部主任鍾君偉透露，事件曝光後家長群組憤慨不已。國教盟提出4大訴求，包括立即公開調查報告及懲處結果，檢討師培制度並建立性教育專業認證，納入家長參與課程設計，以及建置青少年性健康資源平台。

謝志偉昨公開致歉，並表示學校已啟動調查程序，為確保公正性，調查委員將全數外聘，視結果召開考核會或教評會審；網路輿情包括教師向學生告白等情事，也將納入調查範圍。

謝說，翁姓教師調查期間請假，避免與學生接觸，後續將全面檢討命題審核機制，避免類似情況再發生。

金門縣教育處長孫麗琪說，已啟動調查程序，將依規定追究校長、行政人員及教師責任；審題機制會請學校開考核會究責。

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。(記者陳雅玲／翻攝)
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