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汽車燃料費改革 電動車2030年開徵「公路使用養護費」

記者胡瑞玲／台北13日電
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電動車愈來愈多，交通部預告2030年對電動車開徵公路使用養護費。（記者黃義書／攝影 ）
電動車愈來愈多，交通部預告2030年對電動車開徵公路使用養護費。（記者黃義書／攝影 ）

電動車吃電，用「汽車燃料使用費」課徵名不正言不順，立委要求改名。交通部表示，基於徵收目的，建議改名為「公路使用養護管理費」，並請運研會通盤檢討徵收規範及配套措施，預計2026年報告出爐、2030年針對電動車開徵。

立法院交委會昨審查公路法修法第27、28、75條，立委提案欲將「汽車燃料使用費」改名為「公路養護修建及安全管理費」。

立委李昆澤質詢指出，汽燃費目前是依照車輛ＣＣ數計算，每年徵收約500億元，然而電動車數量逐年增加，2018年電動車約20萬輛，今年3月電動汽機車已達88萬輛。

其中，戰列部隊編制裝備內的軍用汽車、領有特種車行執照並免徵使用牌照稅的車輛、經公路主管機關核准的市區汽車客運業及公路汽車客運業，電動汽車、計程車等，均免徵汽燃費。

李昆澤說，汽燃費的討論應以道路為主體並有3大重點，包含確保道路養護修建及安全管理的費用充足、以道路使用為主體，徵收對象應為實際用路車輛、收費應具有公平性；汽燃費改革主要討論方向為隨車徵收、隨油徵收或隨里程徵收。

針對上述3種徵收方式的比較，交通部政務次長陳彥伯分析，隨車徵收較為簡單，強調ＣＣ數跟車種，民眾比較能接受，目前新加坡、日本、歐盟仍採用隨車徵收。

隨油徵收能反映車輛實際使用狀況，缺點是2030年預估電動車將達291萬輛，其中電動汽車51萬輛、電動機車240萬輛，若持續免徵，光2030年恐減徵36億；隨里程徵收則較能反映道路狀況，缺點是普及性及竄改問題，以碼表登錄，恐有改表疑慮，無法有效建立防弊機制。

陳彥伯說，基於公路法第27條徵收目的，建議將「公路養護修建及安全管理費」修正為「公路使用養護管理費」。另外，考量電動車發展趨勢，已請運研所通盤檢討汽車燃料使用費徵收及分配辦法的徵收規範，包含徵收對象、方式、期間、規範費率、增列電動汽機車收費標準等，以及配套措施，預估2026年通盤檢討報告將出爐，2030年也將針對電動車開徵。

電動車 新加坡 歐盟

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