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金門某國中考卷出現「打炮、強姦」不雅字 教界：非常不妥

台灣新聞組／金門12日電
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金門金城國中段考試題出現不雅字眼。(記者陳雅玲／翻攝)
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。(記者陳雅玲／翻攝)

金門縣金城國中健康科期末考題出現不當用語，內容涉及「綠茶婊」、「強姦」、「打炮」、「捅屁眼」等詞彙，引發學生及家長議論。學校表示，第一時間完成校安通報，依性別平等教育法啟動性平處理程序，將加強命題與審題機制，避免類似事件重演。

教育部回應，已責成學校全面檢討試題出題與審核機制，並持續增強教師性別平知能。教育部也強調，各領域課程命題應避免使用歧視性及貶低性用語，尊重性別平等及種族差異，學校應依「國民中小學教學正常化實施要點」規定，落實審題機制。

該名出題的男老師在該校服務10年，和同事互動不錯，試卷引發軒然大波，他有表達歉意，也願意配合調查。金門縣教育處說，要求學校限期開性平會議，全面啟動學生心理輔導機制，也辦理全校教職員性平宣導。

國教行動聯盟理事長王瀚陽感嘆，此一命題方式背離教育目的，「如果這就是台灣的性教育，那真的已經墮落了。」考題用語粗俗、毫無教學目標，「到底想教學生什麼」，他憂心，台灣青少年性教育早已出現系統性失衡，老師教的多是表面、破碎的性知識，真正與性健康、性安全有關內容不但少，且常有錯誤。

爭議考卷讓教育界人士批「非常不妥」，一名校長說，如果我是家長一定更生氣，「上課都在教這些嗎？」雲林某國小張姓主任表示，灌輸這些字眼給求學中的學生，實在不恰當。

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。(記者陳雅玲／翻攝)
金門金城國中段考試題出現不雅字眼。(記者陳雅玲／翻攝)

教育部 歧視

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