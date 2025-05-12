我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美中聯合聲明：休戰90天 對中稅率降到30% 對美降到10%

美貿易代表：何立峰等中方官員是「強悍談判者」

旅日投手古林睿煬「9局98球完封」成台瘋狗級投手第3人

記者蘇志畬、藍宗標／綜合12日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，11日投出98球0失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。(中央社)
旅日北海道日本火腿隊台灣投手古林睿煬，11日投出98球0失分表現、成就個人首場完投完封勝，也助隊登上太平洋聯盟第一。(中央社)

生涯在日本職棒的第3場登板，「台灣金孫」古林睿煬就締造罕見紀錄，昨天面對樂天金鷲隊以98球投出9局完封勝，成為史上第三位「瘋狗級完封」的台灣球員，火腿隊總教練新庄剛志稱讚古林時，開心大玩諧音哏。

火腿隊昨天以4比0拿下勝利，成為日職第一支取得20勝的球隊、躍居太平洋聯盟排名第一。古林睿煬的表現最閃耀，9局完投完封，只被敲出兩支安打，另有7次三振沒有保送，本季2勝1敗，跨場連15局未失分，防禦率降到2.91。

新庄剛志賽後受訪時說：「面對古林，我連古的音都發不出來（意指一句話也說不出來）。」用諧音雙關大讚古林睿煬壓倒性的好投，更笑稱是否該叫他「古達克斯」，向以百球內投出完封的美職投手「瘋狗」麥達克斯致敬。

談到古林的投球內容，新庄剛志讚不絕口：「投得太棒了。滑球控制非常出色。對左打者能卡進內角，讓對手打出很多飛球，而且牽制跑者動作也很確實。真的太棒了，會讓人希望他能投出無安打比賽。」

古林睿煬則表示，自己的想法就是不要失分，也謝謝隊友前面就拿下分數，給予很大的安定感，加上球隊情蒐、捕手帶領，還有隊友守備幫助，才能投出這樣的好比賽。

古林睿煬成為史上第十位在日職投出完封勝的台灣投手，也是郭泰源、陳偉殷之後，第三位不到百球就投出9局完封的台將，24歲的他在日職生涯起步階段就與巨投並肩。

古林一軍初登板時對樂天先發5.2局失7分（5分自責）吞生涯首敗，昨天成功復仇，樂天監督三木肇賽後坦言，古林睿煬的球很強，幾乎完全打不到，未來一定還會再對決，「不能再這樣下去了」。

日本

上一則

母親永遠下不了班…台灣已婚者每日家務 女比男多出3倍

下一則

黑白集／賴清德執政1年成績單 逢中必反、逢美必軟

延伸閱讀

日職／古林睿煬完封勝 繼郭泰源、陳偉殷 台將史上第3人

日職／古林睿煬完封勝 繼郭泰源、陳偉殷 台將史上第3人
MLB／洋基新王牌弗里德 6勝0敗、防禦率1.01夢幻開季

MLB／洋基新王牌弗里德 6勝0敗、防禦率1.01夢幻開季
MLB／賈吉敲雙安、吞1K大讚菅野智之 「本季碰到最強投手」

MLB／賈吉敲雙安、吞1K大讚菅野智之 「本季碰到最強投手」
MLB／葛拉斯諾肩傷讓投手大谷提前回歸？教頭：不可能

MLB／葛拉斯諾肩傷讓投手大谷提前回歸？教頭：不可能

熱門新聞

金門金城國中段考試題出現不雅字眼。（記者陳雅玲／翻攝）

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

2025-05-11 09:18
台中大雅高架橋下亂丟垃圾元凶抓到了，竟是一隻黃狗，黃狗由動物保護防疫處帶回。圖／台中市環保局提供

抓到了…台中高架橋下亂丟垃圾 凶手現身跌破眾人眼鏡

2025-05-10 12:40
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
桃園18歲詹姓女高中生今天到台中被前男友刺死，校方獲悉消息震驚遺憾。圖為案發現場。(記者曾健祐／攝影)

前3名成績入學 桃園18歲儀隊女高中生慘遭前男友刺死

2025-05-10 10:41
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞

S媽重拾笑容曬全家福 具俊曄瘦到判若兩人網友嚇壞
美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查

美公民抵上海機場遭隔離強制刷舌頭拭子檢測？ 美駐中使館將調查
金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手

金融時報：對手從劉鶴變何立峰 讓美貿易談判更棘手
中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展

中美貿易談判結束 中國副總理：取得重大進展
金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查

金門1國中考卷「綠茶婊」、「精液豆漿」入題 教部要查