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高雄爭建第2國際機場 小港機場880億改建恐打水漂

本報記者王昭月
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高雄彌陀區目前現有的上千座魚塭，若要興建機場須全部移除改為跑道，工程浩大。(記者劉學聖／攝影)
高雄彌陀區目前現有的上千座魚塭，若要興建機場須全部移除改為跑道，工程浩大。(記者劉學聖／攝影)

高雄爭取興建第二國際機場聲浪再起，市長陳其邁不只一次喊話，在南星計畫區建造能24小時起降的新機場，不過行政院才核定880億元(台幣，下同，約29億美元)改建小港機場，展現均衡台灣氣魄，高雄再建第2機場，是否會因地緣重疊，提早預告小港機場淪為「蚊子機場」的命運、龐大經費打水漂？值得關注。

高雄近年朝科技、金融與國際港都轉型，偏偏小港機場腹地受限、航廈設施落後，成為拖慢城市升級的最大絆腳石；好不容易行政院終於核定經費改建，第1期工程並於日前啟動，最近地方爭建第2機場的訴求卻甚囂塵上。

其實早在1980年即有專家建議在南星計畫區興建新國際機場，理由是小港機場鄰近市區、夜間起降受限，2015年交通部再評估於嘉義東石、台南七股、高雄彌陀及南星等地建機場的可能，不過10年又過去，八字仍沒一撇。有民代認為，近年重大建設集中北高，盼南星機場明年底前定案。

這次市長陳其邁認為，高屏地區半導體聚落已成型，因應未來5到10年航空貨運需求，再蓋一座貨運吞吐量更大、沒有宵禁等優勢的第二機場勢在必行。然而據專家估算，若在南星填海造陸建機場，恐需花上20年，總經費超過4千億元，此案若成立，那小港機場改建計畫是否喊卡？

政治人物擘畫城市未來，深切挑戰執政眼界與智慧，如果第二機場確為高雄所需，市府就當加大力道爭取中央盡早拍板，著手啟建，為高雄擴增國際都會格局，而現行小港機場改建案則重作調整，以必要的安全改善為主，縮減航廈規模，撙節開支，避免砸大錢花15年時間完成改建後，用不到幾年，便遭第2機場取代，淪為華麗的蚊子機場，880億元因資源錯配而打水漂，白浪費掉人民血汗錢。

重大工程建設一向曠日廢時，政府未經精密思慮，一旦決策錯誤，將比貪汙更嚴重，國內從大巨蛋、桃機三航廈到台中水湳機場，蚊子館與爛尾工程的教訓多如牛毛，小港機場880億元改建案，千萬別淪為下一個。

高雄小港機場跑道。(記者劉學聖／攝影)
高雄小港機場跑道。(記者劉學聖／攝影)

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