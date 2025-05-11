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音樂班失「生」 大學術科報考大減 學界憂音樂系恐關門

記者馮靖惠、何定照／台北11日電
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少子化再加上未來職涯考量，近幾年音樂班招生情況大不如前。圖為音樂班上課情況。（本報資料照片）
少子化再加上未來職涯考量，近幾年音樂班招生情況大不如前。圖為音樂班上課情況。（本報資料照片）

大學想念音樂系的學生愈來愈少，大考中心統計，2003年度還有1600多人報考術科，占報考人數近1%，然而到了2025年，僅剩852人，占比為0.7%。學界憂心，再這樣下去，恐有音樂系招不到學生而關門大吉，如何因應就業市場需求，與現實接軌，是大學應正視的問題。

近20年大學術科報考人數 製表／馮靖惠
近20年大學術科報考人數 製表／馮靖惠

實際上，近年愈來愈多學生國高中就出國念音樂，前段音樂班甚至有一半出國，影響術科報考人數。武陵高中音樂班組長廖芊蕙表示，以武陵近兩年來說，一班25名學生，近半在畢業前就考上國外學校，上學期高二班還有三位學生已赴國外。

近年也愈來愈多大學音樂系設有B組，採面試時現場演奏即可，不用考術科聯招，例如台東大學、屏東大學等。其中台東大學還開出十位原住民學生名額，可用演唱實力入學，東華大學音樂系乙組與爵士組也免考術科，但須另備影音資料等。

台師大音樂學院院長陳曉雰分析，少子女化確實是主因，且各階段就讀音樂班人數減少，影響大學音樂術科報考人數，另外還有就業出路的考量，若音樂系的學習與訓練與現實脫節，自然影響考生的意願。

「考招制度對高中音樂班實際情形的考量也不足」陳曉雰舉例，配合多元入學制度，音樂班學生也要準備學習歷程檔案，而分科測驗又不參採國文、英文，使音樂班學生面臨課業與升學的壓力。整體專業音樂教育體系出現「多元」與「專精」過與不及的問題。

至於生源少，是否也讓音樂系面臨篩選學生困難及學生素質下降？陳曉雰直言，這些都是目前已有的情形，如何與現實接軌，因應音樂就業市場的需求，是大學端應該正視的問題。

台灣藝術大學表演藝術學院音樂學系主任黃荻表示，習樂之路非常辛苦，所需資本也高，未來發展與出路有限，人力物力的投資與報酬不成正比；另外，現在高中生出國比率愈來愈多，國外許多知名的學校也紛紛來台宣傳招生，種種原因導致報考率降低。

臉書專頁「All Things Considered」分析，照這種趨勢來看，再十年，可能會有音樂系招不到學生關門大吉，前段班大學音樂系可篩選學生愈來愈少，整體學生素質下降，似乎是音樂系不願意觸碰的問題。

陳曉 升學 原住民

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