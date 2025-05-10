我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

教師單身、講課精彩被投訴...台校園濫訴爆量

記者楊惠琪／台北10日電
教育部2019年大幅修正「教師法」，創建「校事會議」調查制度，然而因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮；示意圖，非當事人。(本報資料照片)
教育部2019年大幅修正「教師法」，創建「校事會議」調查制度，然而因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮；示意圖，非當事人。(本報資料照片)

校園濫訴情形嚴重，有國小教師上網蒐集教師被檢舉的離譜樣態，不僅有教師休假吃雞排、喝珍奶就被投訴「壞榜樣」，單身者被質疑「這樣會教孩子嗎」，長太高被投訴不適合教幼兒園，還有自然科教師被投訴「不教唱國歌」，各種光怪陸離的檢舉案，讓教師直喊心累。

教育部2019年大幅修正「教師法」，為處理疑似不適任教師，創建「校事會議」調查制度，然而因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮。

新北市北大國小自然老師陳民峰，曾遭民眾檢舉「自然老師不教學生唱國歌」，一狀告到新北市教育局，成為校事會議調查對象。他近日在網路徵集教師遭「離奇投訴」的案例，引發教育界熱烈討論。其中像是考題太難，打擊學生自信、老師放假吃麥當勞、珍奶是壞榜樣、老師是代理老師，不會帶班級、同一天出作業，有家長嫌太多，也有家長嫌少等。

另外還有老師太年輕，不會帶孩子，老師是單身，會帶學生嗎，老師聯絡簿字寫太醜也被投訴、長得太高，不適任成為幼兒園老師，自然老師無法幫倉鼠看病，專業知能堪憂，甚至數學課上得太精彩導致學生興奮失眠睡不著，也同樣有家長不滿而投訴。

全中教政策部副主任呂惠甄指出，校事會議調查程序往往歷時2至3個月，須召開至少三次會議、聘請3名外部委員，單次車馬費即達7500元台幣，加上撰寫結案報告等費用，總支出至少3萬元台幣(約993美元)。若案件較複雜，支出更高，且全數由學校負擔，對校務經費形成沉重壓力。

全國中小學校長協會理事長陳清義表示，校事會議制度應比照司法機制，設立「保證金制度」，要求檢舉人先繳交一定金額作為保證金，若經查屬實再予退還，反之則沒收，以防堵「零成本濫訴」。

全中教也支持設置防濫訴機制，建議由敗訴方負擔調查費用。全中教政策部副主任呂惠甄指出，有教師遭校事會議調查時，自費請律師應對，儘管最後結果為不成立，教師卻仍須自行承擔律師費用。

教育部表示，學校經校事會議決議組調查小組案件，補助每案1萬5000元(約496美元)。此外，為避免不必要的行政資源浪費，若檢舉後雙方已和解，或檢舉人主動撤回，學校可不予受理；若情節明顯未達教師法所規定的解聘或不續聘標準，校事會議可決議免組調查小組。

新北市北大國小教師陳民峰表示，教師遭無理指控與霸凌時，社會不該袖手旁觀。若社會縱容「刁民文化」蔓延，未來無論是在職場、交通或商業往來中，人人都可能成為受害者。

教育部 教育局 麥當勞

上一則

男砸苗栗罷團車4天火速起訴 檢求重刑、褫奪公權

下一則

朱立倫「希特勒說」延燒 蔣萬安譏綠雙標

延伸閱讀

教師單身、講課太精彩也不行？台校園允匿名檢舉濫訴多

教師單身、講課太精彩也不行？台校園允匿名檢舉濫訴多
台灣米其林指南新增3縣市 號稱「美食沙漠」這地也入列

台灣米其林指南新增3縣市 號稱「美食沙漠」這地也入列
國民黨新北市黨部書記長遭押 侯友宜嘆司法打壓

國民黨新北市黨部書記長遭押 侯友宜嘆司法打壓
藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴

藍新北基隆黨部遭搜索 朱立倫：520起全面罷賴

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕