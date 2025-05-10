教師單身、講課精彩被投訴...台校園濫訴爆量

教育部2019年大幅修正「教師法」，創建「校事會議」調查制度，然而因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮；示意圖，非當事人。(本報資料照片)

校園濫訴情形嚴重，有國小教師上網蒐集教師被檢舉的離譜樣態，不僅有教師休假吃雞排、喝珍奶就被投訴「壞榜樣」，單身者被質疑「這樣會教孩子嗎」，長太高被投訴不適合教幼兒園，還有自然科教師被投訴「不教唱國歌」，各種光怪陸離的檢舉案，讓教師直喊心累。

教育部 2019年大幅修正「教師法」，為處理疑似不適任教師，創建「校事會議」調查制度，然而因允許匿名檢舉，導致校園濫訴案件層出不窮。

新北市北大國小自然老師陳民峰，曾遭民眾檢舉「自然老師不教學生唱國歌」，一狀告到新北市教育局 ，成為校事會議調查對象。他近日在網路徵集教師遭「離奇投訴」的案例，引發教育界熱烈討論。其中像是考題太難，打擊學生自信、老師放假吃麥當勞 、珍奶是壞榜樣、老師是代理老師，不會帶班級、同一天出作業，有家長嫌太多，也有家長嫌少等。

另外還有老師太年輕，不會帶孩子，老師是單身，會帶學生嗎，老師聯絡簿字寫太醜也被投訴、長得太高，不適任成為幼兒園老師，自然老師無法幫倉鼠看病，專業知能堪憂，甚至數學課上得太精彩導致學生興奮失眠睡不著，也同樣有家長不滿而投訴。

全中教政策部副主任呂惠甄指出，校事會議調查程序往往歷時2至3個月，須召開至少三次會議、聘請3名外部委員，單次車馬費即達7500元台幣，加上撰寫結案報告等費用，總支出至少3萬元台幣(約993美元)。若案件較複雜，支出更高，且全數由學校負擔，對校務經費形成沉重壓力。

全國中小學校長協會理事長陳清義表示，校事會議制度應比照司法機制，設立「保證金制度」，要求檢舉人先繳交一定金額作為保證金，若經查屬實再予退還，反之則沒收，以防堵「零成本濫訴」。

全中教也支持設置防濫訴機制，建議由敗訴方負擔調查費用。全中教政策部副主任呂惠甄指出，有教師遭校事會議調查時，自費請律師應對，儘管最後結果為不成立，教師卻仍須自行承擔律師費用。

教育部表示，學校經校事會議決議組調查小組案件，補助每案1萬5000元(約496美元)。此外，為避免不必要的行政資源浪費，若檢舉後雙方已和解，或檢舉人主動撤回，學校可不予受理；若情節明顯未達教師法所規定的解聘或不續聘標準，校事會議可決議免組調查小組。

新北市北大國小教師陳民峰表示，教師遭無理指控與霸凌時，社會不該袖手旁觀。若社會縱容「刁民文化」蔓延，未來無論是在職場、交通或商業往來中，人人都可能成為受害者。