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金門迎城隍「神明蜈蚣座」吸睛 約3000信眾雨神同行

記者蔡家蓁／金門10日電
金門「迎城隍」慶典9日登場，神明蜈蚣座吸睛，小朋友的扮相也相當可愛。(記者蔡家蓁／攝影)
金門「迎城隍」慶典9日登場，神明蜈蚣座吸睛，小朋友的扮相也相當可愛。(記者蔡家蓁／攝影)

金門年度宗教盛事「迎城隍」慶典昨在大雨中熱鬧登場，吸引金門、台灣及大陸宮廟、陣頭、信眾約3000人參與，沿途鞭炮聲不斷、神輿旗幟飄揚，信眾與遊客夾道歡迎，相當熱鬧。

遶境隊伍下午1時從浯島城隍廟出發，全長約3.8公里，包含50組陣頭與藝陣，金門縣長陳福海、議長洪允典、金城鎮長李誠智、文化部文資局長陳濟民等扶轎同行。遶境巡安的香路上，街頭巷尾都擠滿了信眾，每人持一柱清香，虔誠默禱，一起迎接城隍爺出巡。

來自兩岸及在地的宮廟、神明、藝陣和金城四境等陣頭，與善男信女隨香其後，沿途的鑼鼓聲、鞭炮聲不絕於耳，神輿、旗輦飄揚，還有陣頭表演，街道兩旁民眾設香案迎神。

今年的遶境路線依循傳統「香路」，經過金城市區多個重要廟宇與聚落，包括禹帝廟、天后宮、靈濟寺、代天府、北鎮廟、武廟等，民生路、民權路等主幹道全程封街近6小時。

城隍廟興建於明朝洪武20年（西元1388年），至今已有637年，在清康熙19年將原本位於金門城的「古地城隍廟」城隍爺遷治至後浦，每年舉行慶祝遷治，與一般宮廟都以神明的聖誕千秋日慶祝不同。

金門「迎城隍」慶典9日登場，神明蜈蚣座吸睛，小朋友的扮相也相當可愛。(記者蔡家蓁...
金門「迎城隍」慶典9日登場，神明蜈蚣座吸睛，小朋友的扮相也相當可愛。(記者蔡家蓁／攝影)

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