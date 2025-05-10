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台家庭結構轉變 家戶數攀峰 4月新生兒數創單月新低

記者胡順惠／台北10日電
內政部公布2025年4月人口統計數據，新生兒8684人，是歷年來單月出生人數最低。（本報資料照片）
內政部公布2025年4月人口統計數據，新生兒8684人，是歷年來單月出生人數最低。（本報資料照片）

內政部昨日發布最新人口統計，4月出生數為8684人，折合年粗出生率為千分之4.52，是歷年來單月出生人數最低，相較去年同月大減2069人（-19.21％），也比3月減少704人（-7.5%）。

戶政司統計，4月死亡數有1萬7205人，將近是出生數的二倍；截至4月全台人口數為2336萬5274人，比3月減少9468人，連續16個月負成長；比去年同期則減少4萬9826人。

依據戶籍登記資料指出，4月全台戶數達973萬戶，年增逾45萬戶，創下新高；但總人口卻減少近5萬人。因為戶數成長、人口減少趨勢，使得平均每戶人口（戶量）僅剩2.40人，較去年同期減少0.12人，跌幅達4.76%，顯示家庭規模持續縮小，反映出單身戶、小家庭與高齡空巢家庭增加的趨勢，家庭結構逐步轉變。

就縣市來看，桃園市逆勢成為人口淨流入最多的城市，單月淨遷入達1104人，連續兩月居全台之冠，全年人口成長率亦以1.02%高居各縣市首位；同期淨遷入人口達1104人，是全台唯一單月淨遷入逾千的縣市，連續兩月居冠。突顯人口紅利正從雙北轉向外圍新興都會，桃園也是目前全台少數維持人口紅利的主要城市。

反觀台北市4月遷出人口逾1萬人，遠高於遷入人口8048人，單月淨流出人數接近2000人，全年人口減幅達1.74%，為六都之最。離島地區如連江縣（-2.05%）、金門縣（-1.96%）也呈現明顯的人口負成長。

戶數最多的是新北市，共有176萬1891戶，占全台戶數的18.11%；其次為高雄市119萬7224戶、台中市114萬5909戶。平均戶量方面，以連江縣最高達3.46人，其次為金門縣3.05人、彰化縣2.77人，顯示離島與傳統農業縣市仍維持較高的家庭人口規模。

內政部

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