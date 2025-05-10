我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無需再出示戶口本 中國即起領證結婚「全國通辦」

NBA／金塊4大戰將各破20分 延長賽擊潰雷霆2比1領先

新聞眼／顧產業？順民意？ 民進黨很尷尬

記者 蔡晉宇
聽新聞
test
0:00 /0:00
國民黨本會期力推還假於民，在藍白人數優勢下，立法院三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本。（記者曾吉松／攝影）
國民黨本會期力推還假於民，在藍白人數優勢下，立法院三讀通過國民黨、民眾黨「4+1」版本。（記者曾吉松／攝影）

民進黨過去在野時期，提出諸多改革法案，等到綠營中央執政後，才發覺「當家不容易」，紛紛推翻自己當年主張。蔡政府時期大砍七天假，如今在野黨合力推動「還假於民」，執政黨在產業界壓力與民眾期盼之間拉扯，民進黨立委在立院一致投反對票，處境尷尬。

蔡政府砍掉七天假，產業界反彈是主因，蔡總統那句「勞工是心裡最軟的一塊」更因此被譏諷至今。現在該議題以另一種型態捲土重來，民進黨立委嘴上無法明講「產業界不同意」，只能以牽強理由藉故拖延。

看看該案在委員會討論狀況，盤點綠營反對藍白「還假於民」的理由，首先是對藍白所提的放假名目有意見，例如七七事變等具有中國色彩的節日，綠營不同意。但爭執放假名目、哪個節日該放假，其實已經是枝微末節，民眾真正關心的是「能不能多放假，能不能把七天假還來」。

民進黨立委在委員會左閃右躲，最終黨團幹部才指出，人民想放假，但要維持國家運作，放假勞資雙方都有成本，台灣以中小企業為主，若為討好、民粹，過當給予更多假期，逾越合理範圍，產業界都會有不同意見。

到了昨天院會表決，民進黨團繼續針對細節抗議，最後眼看三讀在即，避免激怒民眾，才婉轉再轉向，表示支持勞動節放假及增加年假，但以反對倉促立法、強制入法為由投下反對票。

從委員會討論到院會表決，民進黨始終缺乏明確主張，都可看出在產業與民意間拉扯的尷尬處境。

民進黨 勞動節

上一則

疑長期遭岳家挖苦 抓漏工殺小12歲妻後自首

下一則

新聞評論／剴剴案綠委督導出事甩鍋 綠提新政策築防火牆？

延伸閱讀

台灣恢復「4+1」假期 維護民國傳統

台灣恢復「4+1」假期 維護民國傳統
外館批納粹說 朱立倫：譴責賴清德獨裁才是我的本意

外館批納粹說 朱立倫：譴責賴清德獨裁才是我的本意
蔣萬安、簡舒培因「希特勒」大戰 咆哮到議長喊停

蔣萬安、簡舒培因「希特勒」大戰 咆哮到議長喊停
起訴罷綠委團體 照執政黨劇本走 劍指檢察總長人事

起訴罷綠委團體 照執政黨劇本走 劍指檢察總長人事

熱門新聞

民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
嘉義男女於夾娃娃機店內上演活春宮，地院判罰2000元台幣。(本報資料照片)

他在她身上交纏擺動 台夾娃娃機店活春宮 監視全都錄

2025-04-13 22:45
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24
圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
台中市鄭姓老翁一家三口4月30日被警消發現，陳屍在房間內，鑑識人員入屋採證釐清死因。(記者陳宏睿／攝影)

疑遭詐數百萬釀悲劇 男穿紅衣褲死意堅 1家3口共赴黃泉

2025-05-01 02:26

超人氣

更多 >
Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現

Zerebro加密幣華裔創辦人余傑菲自殺是騙局 在父母家中被發現
特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議

特斯拉車主不想開了只能拋售？專家有四個建議
一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果

一個月堅持日行一萬步會發生什麼事？她實測後發現意外結果
路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判

路透：擔憂經濟影響與遭孤立 中國決定與美國談判
新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕

新教宗當選消息傳回大學母校 學生歡呼、教授舉杯、教堂鐘聲不絕