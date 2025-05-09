附中生禁考軍醫案 陸委會：除籍未滿20年「法律就是法律」

一名師大附中學生申請就讀國防醫學院，卻因其出生南京市，未入本國籍滿20年，遭撤銷資格圖為國防醫學院。(記者林澔一／攝影)

針對近期師大附中學生報考國防醫學院的爭議，陸委會昨日下午首度說明指出，該生雖然屬於中華民國 國籍，但有繳過大陸除籍證明，所以「身分轉換」從3歲開始算，陸委會並強調，因為其不符合兩岸條例21條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，「法律就是法律」，必須要遵守。

有學者認為該生已屬中華民國國籍，陸委會副主委梁文傑表示，中華民國國籍確實是「屬人主義」，但他強調「中共那邊的規定也一樣」，而且陸方規定在大陸出生的小孩，一出生就要報戶口。「所以雖然他具有中華民國國籍，但可能同時也有在那邊設籍、取得中華人 民共和國的國籍」。

梁文傑提到，個案是3歲時獲准回台定居，當時有繳除籍證明，即出生後「有報那邊的戶口」，所以其「身分轉換」是從3歲起算。兩岸人民關係條例21條規定，必須要等20年，否則不能擔任情報、國防人員。多年來兩岸條例第21條，「在我們的各個政府機關都是一律遵守，尤其是國防部 所屬的機關」。

不過，梁文傑並沒有具體回應，是否準備研議修改兩岸條例當中的21條，放寬對年幼赴台者從軍報國的限制。他並指出，這位學生「絕對不是單一個案，歷年來都有」，但是因為其不符合兩岸條例21條的規定，所以「抱歉，沒有辦法考」，他強調，「法律就是法律」，必須要遵守。

至於國防部發言人孫立方中將，同樣出生自大陸，而梁文傑在會後向媒體說明，孫立方1982年來台，當時14歲，而兩岸條例是1992年訂定，所以孫報考軍校時，沒有設籍台灣20年的規定。