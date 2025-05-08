立委提安樂死立法 衛福部：已有安寧緩和、病人自主權選項

立委陳冠廷服務選民過程，許多南部居民建議安樂死立法，他彙整各界意見，提出「安樂死法」草案，7日在立法院舉行座談會。(記者林琮恩／攝影)

日前一項民調 顯示，七成五民眾支持安樂死 立法。立法院昨天舉辦安樂死立法討論座談會，衛福部表示，台灣已有安寧緩和醫療條例、病人自主權立法，提供國人善終選項；提案的民進黨立委陳冠廷主張，避免人生末期只能延長痛苦過程，希望協助安樂死立法，討論無共識，有待更多公民對話。

繼時代力量2023年提出安樂死立法後，此為第二部立法院提出安樂死草案。陳冠廷表示，自己來自嘉義選區，地方族群較為年長，許多民眾提起，看到長輩、周邊親友臨終時痛苦離世，希望幫忙安樂死立法。他也強調，安樂死議題敏感，會審慎評估各界意見，沒有立法時間表。

陽明交大公衛研究所所長楊秀儀表示反對，台灣即將進入超高齡社會，各式各樣社會問題產生，此時通過安樂死立法，恐把安樂死包裝成「病人自己想死」，目的是以死解決社會問題。若安樂死立法通過，形同國家告訴民眾，人有死亡自主權，未來政府有何立場推動自殺防治政策？

陳冠廷辦公室說明法案設計，避免外國人來台安樂死旅遊，草案限制本國國籍、符合長期居留資格者，必須成年，且排除無行為能力者。接受安樂死病人，須經醫學判斷無法治癒，預期壽命小於六個月，且受嚴重痛苦折磨。草案規範設置事前審查、事後監督二個審議委員會，前者審議是否可執行，後者監督執行過程是否違法。

許多醫師反對安樂死立法，草案規定醫師或醫療機構基於宗教、道德或個人信念，可拒絕執行安樂死，行使「良心拒絕權」，但須轉介病人給願意執行安樂死醫師或醫院。醫師依法執行安樂死，不適用「刑法」殺人罪、加工自殺罪名。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，台灣有安寧緩和醫療條例、病人自主權立法，提供國人善終選項；本次草案要求設立二個委員會，負責審議安樂死申請案件，恐讓刑事訴訟 法修法後，醫師不願具名鑑定，導致醫療糾紛審議停擺情景重演，實務上推動困難。