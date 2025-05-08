台灣米其林指南新增3縣市 號稱「美食沙漠」這地也入列

「臺灣米其林指南」正式宣佈，將納入新北與新竹。(圖／米其林指南提供)

「台灣米其林指南」昨宣布將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米其林指南2025」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台7大美食城市，包含台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

新竹過往被民眾戲稱「美食沙漠」，如今被納入米其林指南城市，讓竹縣府直呼「台灣米其林指南找到綠洲了」。新竹縣有許多客家美食，加上外來年輕人口移入增加，人口與文化多元，許多年輕朋友分享傳統與道地美食，這次能夠被納入，是對新竹縣在地美食的肯定。新竹市府則說，新竹市擁有深厚的飲食傳統與獨特的地方風味，像是大家耳熟能詳的米粉、貢丸湯等，將持續透過社群媒體 推廣美食、製作風格美食地圖，展現新竹的城市魅力。

新北觀旅局表示，遊客在品味新北美食的同時，還能體驗多元族群文化與自然景觀，進一步奠定新北市作為美食旅遊勝地的地位。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次新增3個縣市，不管是國旅或入境旅客都會增加，過去業者曾推出「米其林企畫之旅」，一趟旅程可收下數顆星星，吸引大批高消費族群，「坦白說，米其林的吸客效果還比觀光 代言人還強」。

交通部觀光署長周永暉說，新北市等縣市的公布，不僅是「台灣米其林指南」美食版圖再度擴展，也是對台灣美食的肯定，7縣市將如同「LUCKY 7」，為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量。