我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴基斯坦啟動國家安全程序 防長警告：隨時爆發核戰

製造業回美？網售這款商品 亞洲製賣584筆v.美國貨0筆

台灣米其林指南新增3縣市 號稱「美食沙漠」這地也入列

台灣新聞組／綜合8日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「臺灣米其林指南」正式宣佈，將納入新北與新竹。(圖／米其林指南提供)
「臺灣米其林指南」正式宣佈，將納入新北與新竹。(圖／米其林指南提供)

「台灣米其林指南」昨宣布將納入新北市、新竹縣與新竹市等3個全新的美食目的地，也就是說，即將在今年下半年公布的「台灣米其林指南2025」餐廳名單，評選範圍將涵蓋全台7大美食城市，包含台北、台中、台南、高雄，以及首次加入的新北市、新竹縣與新竹市。

新竹過往被民眾戲稱「美食沙漠」，如今被納入米其林指南城市，讓竹縣府直呼「台灣米其林指南找到綠洲了」。新竹縣有許多客家美食，加上外來年輕人口移入增加，人口與文化多元，許多年輕朋友分享傳統與道地美食，這次能夠被納入，是對新竹縣在地美食的肯定。新竹市府則說，新竹市擁有深厚的飲食傳統與獨特的地方風味，像是大家耳熟能詳的米粉、貢丸湯等，將持續透過社群媒體推廣美食、製作風格美食地圖，展現新竹的城市魅力。

新北觀旅局表示，遊客在品味新北美食的同時，還能體驗多元族群文化與自然景觀，進一步奠定新北市作為美食旅遊勝地的地位。

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，這次新增3個縣市，不管是國旅或入境旅客都會增加，過去業者曾推出「米其林企畫之旅」，一趟旅程可收下數顆星星，吸引大批高消費族群，「坦白說，米其林的吸客效果還比觀光代言人還強」。

交通部觀光署長周永暉說，新北市等縣市的公布，不僅是「台灣米其林指南」美食版圖再度擴展，也是對台灣美食的肯定，7縣市將如同「LUCKY 7」，為台灣美食文化和觀光產業帶來新能量。

觀光 社群媒體

上一則

不許食安搞黑箱 藍促公布萊豬流向 衛福部：依法放行

下一則

平板輸姓名就花1分鐘…漸凍母悶死2歲女 裁定停審

延伸閱讀

亞太月致敬小商家 華埠票選最愛的鳳梨包、燒賣、波霸

亞太月致敬小商家 華埠票選最愛的鳳梨包、燒賣、波霸
金山灣區媽媽教室 以夜市小吃示範台灣美食教學

金山灣區媽媽教室 以夜市小吃示範台灣美食教學
亞太月華埠美食票選 街區活動熱鬧展開 小商家成主角

亞太月華埠美食票選 街區活動熱鬧展開 小商家成主角
紐約中華美食節 5月10日回歸華埠

紐約中華美食節 5月10日回歸華埠

熱門新聞

圖為台灣外交部／聯合報系資料照片

台駐外公使嫖清潔工還說「黑人窮」詐領483美元交際費

2025-05-01 16:27
民進黨前立委林濁水。(聯合報系資料照片)

林濁水：大罷免恐破10席 歸因「他」讓藍選民都崩潰

2025-04-15 01:52
「貴婦奈奈」蘇陳端上車前深呼吸吐了一口氣。(記者黃仲明／攝影)

貴婦奈奈自加拿大返台歸案 遭上銬未遮掩全程不發一語

2025-04-30 19:52
民眾黨前主席柯文哲。(本報資料照片)

柯文哲在獄中告贏名嘴 吳子嘉辱人「雜碎」判拘役刑

2025-05-04 22:11
網紅貴婦奈奈（右二）涉及吸金新台幣上億元，台北地檢署訊後依違反銀行法命其200萬元（約6萬6500美元）交保、限制出境，並實施電子監控。（記者陳正興／攝影）

靠申請難民待加拿大7年 通緝犯貴婦奈奈返台投案

2025-05-01 09:03
日本前外務省副大臣中山泰秀（中）透過律師函表示，蔡正元惡意捏造虛偽不實之事，並且於網路上散布，對他的名譽以及日台間的信任與情誼，造成莫大傷害。（歐新社資料照）

「賴清德整3人是惡意捏造」中山泰秀要蔡正元刪文道歉

2025-05-03 11:24

超人氣

更多 >
美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝

美式早餐正消失？背後原因讓人驚訝
銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做
CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩

CBS女主播丈夫開的餐廳 遭十多名移民探員掃蕩
8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場

8歲童用媽咪手機 買了7萬枝棒棒糖 喜劇收場
為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑

為何中國不急跟美國啟動貿易談判？從貿易數字可見一斑